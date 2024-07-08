Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД исключил даже "пристрелочный диалог" с США по контролю над вооружениями - 08.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240708/dialog-849910643.html
МИД исключил даже "пристрелочный диалог" с США по контролю над вооружениями
МИД исключил даже "пристрелочный диалог" с США по контролю над вооружениями - 08.07.2024, ПРАЙМ
МИД исключил даже "пристрелочный диалог" с США по контролю над вооружениями
Начало даже "пристрелочного диалога" с Вашингтоном по контролю над вооружениями стал невозможен из-за деструктивного курса США. Такое мнение выразил замминистра | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T13:25+0300
2024-07-08T13:25+0300
вооружения
россия
мид
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77f03776face55b391ac744396d9b971.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Начало даже "пристрелочного диалога" с Вашингтоном по контролю над вооружениями стал невозможен из-за деструктивного курса США. Такое мнение выразил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Мы не имеем сейчас базы и близко не сможем ее сформировать для того, чтобы запустить даже не переговоры, а просто пристрелочный диалог в этой сфере. Причина в деструктивном курсе Вашингтона", — сказал он в беседе с изданием "Международная жизнь".Рябков отметил, что Россия не может вести диалог по контролю над вооружениями со страной, которая заявила о намерении нанести ей стратегическое поражение. Он также подчеркнул, что пока США не продемонстрируют сдвиг в своей политике и не изменят свою русофобскую позицию, диалог по стратстабильности между двумя странами невозможен.Дипломат выразил надежду, что Соединенные Штаты воспримут это как сигнал со стороны Москвы.
https://1prime.ru/20240707/lavrov-849889977.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ed7c77708249e283a4b3bdce8ee10fbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мид, сша
Вооружения, РОССИЯ, МИД, США
13:25 08.07.2024
 
МИД исключил даже "пристрелочный диалог" с США по контролю над вооружениями

Рябков: РФ исключает пристрелочный диалог с США по контролю над вооружениями

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанк% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Фотохост БРИКС
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Начало даже "пристрелочного диалога" с Вашингтоном по контролю над вооружениями стал невозможен из-за деструктивного курса США. Такое мнение выразил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы не имеем сейчас базы и близко не сможем ее сформировать для того, чтобы запустить даже не переговоры, а просто пристрелочный диалог в этой сфере. Причина в деструктивном курсе Вашингтона", — сказал он в беседе с изданием "Международная жизнь".
Рябков отметил, что Россия не может вести диалог по контролю над вооружениями со страной, которая заявила о намерении нанести ей стратегическое поражение. Он также подчеркнул, что пока США не продемонстрируют сдвиг в своей политике и не изменят свою русофобскую позицию, диалог по стратстабильности между двумя странами невозможен.
Дипломат выразил надежду, что Соединенные Штаты воспримут это как сигнал со стороны Москвы.
Официальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
Лавров рассказал об ответе России на участие США в наведении ракет ВСУ
Вчера, 14:25
 
ВооруженияРОССИЯМИДСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала