https://1prime.ru/20240708/dialog-849910643.html

МИД исключил даже "пристрелочный диалог" с США по контролю над вооружениями

МИД исключил даже "пристрелочный диалог" с США по контролю над вооружениями - 08.07.2024, ПРАЙМ

МИД исключил даже "пристрелочный диалог" с США по контролю над вооружениями

Начало даже "пристрелочного диалога" с Вашингтоном по контролю над вооружениями стал невозможен из-за деструктивного курса США. Такое мнение выразил замминистра | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T13:25+0300

2024-07-08T13:25+0300

2024-07-08T13:25+0300

вооружения

россия

мид

сша

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Начало даже "пристрелочного диалога" с Вашингтоном по контролю над вооружениями стал невозможен из-за деструктивного курса США. Такое мнение выразил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Мы не имеем сейчас базы и близко не сможем ее сформировать для того, чтобы запустить даже не переговоры, а просто пристрелочный диалог в этой сфере. Причина в деструктивном курсе Вашингтона", — сказал он в беседе с изданием "Международная жизнь".Рябков отметил, что Россия не может вести диалог по контролю над вооружениями со страной, которая заявила о намерении нанести ей стратегическое поражение. Он также подчеркнул, что пока США не продемонстрируют сдвиг в своей политике и не изменят свою русофобскую позицию, диалог по стратстабильности между двумя странами невозможен.Дипломат выразил надежду, что Соединенные Штаты воспримут это как сигнал со стороны Москвы.

https://1prime.ru/20240707/lavrov-849889977.html

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россия, мид, сша