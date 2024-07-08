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МИД исключил даже "пристрелочный диалог" с США по контролю над вооружениями
МИД исключил даже "пристрелочный диалог" с США по контролю над вооружениями - 08.07.2024, ПРАЙМ
МИД исключил даже "пристрелочный диалог" с США по контролю над вооружениями
Начало даже "пристрелочного диалога" с Вашингтоном по контролю над вооружениями стал невозможен из-за деструктивного курса США. Такое мнение выразил замминистра | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T13:25+0300
2024-07-08T13:25+0300
2024-07-08T13:25+0300
вооружения
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Начало даже "пристрелочного диалога" с Вашингтоном по контролю над вооружениями стал невозможен из-за деструктивного курса США. Такое мнение выразил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Мы не имеем сейчас базы и близко не сможем ее сформировать для того, чтобы запустить даже не переговоры, а просто пристрелочный диалог в этой сфере. Причина в деструктивном курсе Вашингтона", — сказал он в беседе с изданием "Международная жизнь".Рябков отметил, что Россия не может вести диалог по контролю над вооружениями со страной, которая заявила о намерении нанести ей стратегическое поражение. Он также подчеркнул, что пока США не продемонстрируют сдвиг в своей политике и не изменят свою русофобскую позицию, диалог по стратстабильности между двумя странами невозможен.Дипломат выразил надежду, что Соединенные Штаты воспримут это как сигнал со стороны Москвы.
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россия, мид, сша
Вооружения, РОССИЯ, МИД, США
МИД исключил даже "пристрелочный диалог" с США по контролю над вооружениями
Рябков: РФ исключает пристрелочный диалог с США по контролю над вооружениями
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Начало даже "пристрелочного диалога" с Вашингтоном по контролю над вооружениями стал невозможен из-за деструктивного курса США. Такое мнение выразил
замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы не имеем сейчас базы и близко не сможем ее сформировать для того, чтобы запустить даже не переговоры, а просто пристрелочный диалог в этой сфере. Причина в деструктивном курсе Вашингтона", — сказал он в беседе с изданием "Международная жизнь".
Рябков отметил, что Россия не может вести диалог по контролю над вооружениями со страной, которая заявила о намерении нанести ей стратегическое поражение. Он также подчеркнул, что пока США не продемонстрируют сдвиг в своей политике и не изменят свою русофобскую позицию, диалог по стратстабильности между двумя странами невозможен.
Дипломат выразил надежду, что Соединенные Штаты воспримут это как сигнал со стороны Москвы.
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