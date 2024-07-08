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Золото подешевело из-за фиксации прибыли

Золото подешевело из-за фиксации прибыли - 08.07.2024, ПРАЙМ

Золото подешевело из-за фиксации прибыли

Цены на золото в понедельник снизились. Инвесторы фиксировали прибыль после того, как слабые данные по рынку труда США обеспечили рост цен до максимума более... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:28+0300

2024-07-08T17:28+0300

2024-07-08T17:28+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник снизились. Инвесторы фиксировали прибыль после того, как слабые данные по рынку труда США обеспечили рост цен до максимума более чем за месяц ввиду прогнозов начала снижения процентных ставок ФРС в сентябре.Золото на рынке спот по состоянию на 12.23 по Гринвичу подешевело на 0,6% до 2376,40 доллара за унцию после роста в пятницу до самого высокого уровня с 22 мая. Фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 0,5% до 2384,80 доллара.Вышедшие на прошлой неделе данные указали на замедление на рынке труда, благодаря чему все еще возможно скорое начало снижение ставок ФРС.Рынки сейчас учитывают в ценах 72%-ную вероятность снижения ставок в сентябре и еще одно снижение в декабре."Не стоит забывать, что в прошлую пятницу было существенное ралли цен на золото, поэтому некоторая фиксация прибыли и укрепление доллара после выборов во Франции сегодня оказывают давление, – заметил аналитик UBS Джованни Стауново. – Снижение процентных ставок в США, скорее всего, поддержит дополнительный приток средств в торгуемые биржевые фонды золота, благодаря чему, скорее всего, этот драгметалл к концу года достигнет 2600 долларов за унцию".На этой неделе в центре внимания рынков находится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе, комментарии других представителей руководства центрального банка и данные по инфляции."Если данные по инфляции вновь неожиданно снизятся, что мы довольно последовательно наблюдаем в США, это окажет поддержку золоту", – сказал Кайл Родда, аналитик Capital.com.Центральный банк Китая по состоянию на июнь уже второй месяц подряд воздерживался от покупок золота."Ежемесячные данные, основанные на отчетах МВФ, не дают полной картины деятельности центральных банков, так что я не удивлюсь, если итоговые данные Всемирного совета по золоту укажут на заметную активность центральных банков во 2-м квартале", – добавил Стауново из UBS.Спот-цена на серебро упала на 0,4% до 31,09 доллара. Платина подешевела на 1,6% до 1010,10 доллара, а палладий – на 21,3% до 1012,94 доллара.

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рынки, рынок драгметаллов