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В FT выяснили, как эпоха дронов разрушает оборонную промышленность - 08.07.2024, ПРАЙМ
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В FT выяснили, как эпоха дронов разрушает оборонную промышленность
В FT выяснили, как эпоха дронов разрушает оборонную промышленность - 08.07.2024, ПРАЙМ
В FT выяснили, как эпоха дронов разрушает оборонную промышленность
За последние два года использование дронов в конфликте на Украине стремительно возросло, что изменило мировую оборонную промышленность и привело к ускоренной... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T10:28+0300
2024-07-08T10:42+0300
вооружения
промышленность
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. За последние два года использование дронов в конфликте на Украине стремительно возросло, что изменило мировую оборонную промышленность и привело к ускоренной конкуренции между частными и государственными оборонными компаниями, передает Financial Times.Быстро развивающиеся технологии, разработанные более мелкими игроками, бросают вызов господству неповоротливых гигантов индустрии, отмечается в публикации."Разработка традиционных программ вооружений занимает годы, а иногда и десятилетия, и требует значительных государственных бюджетов, а также крупных исследовательских и испытательных центров. В отличие от них, беспилотники дешевы, смертоносны и быстро производятся, что позволяет уравнять шансы небольших игроков и признанных гигантов индустрии", — говорится в материале.Отмечается, что изменения должны коснуться не только промышленности. Государственным оборонным ведомствам придется изменить порядок закупок оружия, чтобы не отставать от гораздо более быстрых циклов разработки все более программно-определяемого оружия и автономных систем, управляемых искусственным интеллектом.Ко всему прочему, чиновникам придется выйти за рамки привычного круга поставщиков и привлечь к сотрудничеству небольшие компании, многие из которых являются выходцами из технологической сферы. Традиционные игроки, столкнувшиеся с растущей конкуренцией и слишком хорошо понимающие производственные проблемы, реагируют на это - часто объединяясь с новичками или поглощая своих более мелких конкурентов.Тем не менее, некоторые руководители компаний опасаются, что новые подходы потребуют нарушения нынешней системы ведения бизнеса, при которой крупные оборонные компании часто имеют, по мнению конкурентов, "уютные" отношения с правительствами.В издании заключили, что успешная оборонная промышленность должна опираться на оба типа компаний, чтбы сохранить равновесие на рынке вооружений.
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промышленность
Вооружения, Промышленность
10:28 08.07.2024 (обновлено: 10:42 08.07.2024)
 
В FT выяснили, как эпоха дронов разрушает оборонную промышленность

FT: эпоха беспилотных войн разрушает оборонную промышленность

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВысокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА"
Высокоточный ударный беспилотный комплекс КУБ-БЛА - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. За последние два года использование дронов в конфликте на Украине стремительно возросло, что изменило мировую оборонную промышленность и привело к ускоренной конкуренции между частными и государственными оборонными компаниями, передает Financial Times.
Быстро развивающиеся технологии, разработанные более мелкими игроками, бросают вызов господству неповоротливых гигантов индустрии, отмечается в публикации.
"Разработка традиционных программ вооружений занимает годы, а иногда и десятилетия, и требует значительных государственных бюджетов, а также крупных исследовательских и испытательных центров. В отличие от них, беспилотники дешевы, смертоносны и быстро производятся, что позволяет уравнять шансы небольших игроков и признанных гигантов индустрии", — говорится в материале.
Отмечается, что изменения должны коснуться не только промышленности. Государственным оборонным ведомствам придется изменить порядок закупок оружия, чтобы не отставать от гораздо более быстрых циклов разработки все более программно-определяемого оружия и автономных систем, управляемых искусственным интеллектом.
Ко всему прочему, чиновникам придется выйти за рамки привычного круга поставщиков и привлечь к сотрудничеству небольшие компании, многие из которых являются выходцами из технологической сферы. Традиционные игроки, столкнувшиеся с растущей конкуренцией и слишком хорошо понимающие производственные проблемы, реагируют на это - часто объединяясь с новичками или поглощая своих более мелких конкурентов.
Тем не менее, некоторые руководители компаний опасаются, что новые подходы потребуют нарушения нынешней системы ведения бизнеса, при которой крупные оборонные компании часто имеют, по мнению конкурентов, "уютные" отношения с правительствами.
В издании заключили, что успешная оборонная промышленность должна опираться на оба типа компаний, чтбы сохранить равновесие на рынке вооружений.
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