https://1prime.ru/20240708/drony-849903443.html

В FT выяснили, как эпоха дронов разрушает оборонную промышленность

В FT выяснили, как эпоха дронов разрушает оборонную промышленность - 08.07.2024, ПРАЙМ

В FT выяснили, как эпоха дронов разрушает оборонную промышленность

За последние два года использование дронов в конфликте на Украине стремительно возросло, что изменило мировую оборонную промышленность и привело к ускоренной... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T10:28+0300

2024-07-08T10:28+0300

2024-07-08T10:42+0300

вооружения

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849757347_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_35cbf9d51a3d5686b18f9ef343ef6ffd.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. За последние два года использование дронов в конфликте на Украине стремительно возросло, что изменило мировую оборонную промышленность и привело к ускоренной конкуренции между частными и государственными оборонными компаниями, передает Financial Times.Быстро развивающиеся технологии, разработанные более мелкими игроками, бросают вызов господству неповоротливых гигантов индустрии, отмечается в публикации."Разработка традиционных программ вооружений занимает годы, а иногда и десятилетия, и требует значительных государственных бюджетов, а также крупных исследовательских и испытательных центров. В отличие от них, беспилотники дешевы, смертоносны и быстро производятся, что позволяет уравнять шансы небольших игроков и признанных гигантов индустрии", — говорится в материале.Отмечается, что изменения должны коснуться не только промышленности. Государственным оборонным ведомствам придется изменить порядок закупок оружия, чтобы не отставать от гораздо более быстрых циклов разработки все более программно-определяемого оружия и автономных систем, управляемых искусственным интеллектом.Ко всему прочему, чиновникам придется выйти за рамки привычного круга поставщиков и привлечь к сотрудничеству небольшие компании, многие из которых являются выходцами из технологической сферы. Традиционные игроки, столкнувшиеся с растущей конкуренцией и слишком хорошо понимающие производственные проблемы, реагируют на это - часто объединяясь с новичками или поглощая своих более мелких конкурентов.Тем не менее, некоторые руководители компаний опасаются, что новые подходы потребуют нарушения нынешней системы ведения бизнеса, при которой крупные оборонные компании часто имеют, по мнению конкурентов, "уютные" отношения с правительствами.В издании заключили, что успешная оборонная промышленность должна опираться на оба типа компаний, чтбы сохранить равновесие на рынке вооружений.

https://1prime.ru/20240625/google-maps-849485875.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность