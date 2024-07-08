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МИД Нидерландов был разочарован реакцией посла РФ на отправку Украине F-16 - 08.07.2024, ПРАЙМ
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МИД Нидерландов был разочарован реакцией посла РФ на отправку Украине F-16
МИД Нидерландов был разочарован реакцией посла РФ на отправку Украине F-16 - 08.07.2024, ПРАЙМ
МИД Нидерландов был разочарован реакцией посла РФ на отправку Украине F-16
Реакция российского посла в Нидерландах на поставку истребителей F-16 Киеву является "разочаровывающей". Об этом заявил глава МИД страны Каспар Велдкамп. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T08:20+0300
2024-07-08T09:19+0300
вооружения
россия
нидерланды
украина
f-16
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Реакция российского посла в Нидерландах на поставку истребителей F-16 Киеву является "разочаровывающей". Об этом заявил глава МИД страны Каспар Велдкамп."Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем", — цитирует министра телеканал NOS.Велдкамп назвал реакцию посольства России "разочаровывающим ответом".Российская сторона ранее отмечала, что Гаага намеренно способствует эскалации конфликта и дестабилизации ситуации в регионе. Отмечалось, что истребители F-16 и аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться Россией как законные цели при саперных работах.В Москве также отметили, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают в конфликт страны НАТО.
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россия, нидерланды, украина, f-16
Вооружения, РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, F-16
08:20 08.07.2024 (обновлено: 09:19 08.07.2024)
 
МИД Нидерландов был разочарован реакцией посла РФ на отправку Украине F-16

МИД Нидерландов счел "разочаровывающей" реакцию посла РФ на отправку F-16 Киеву

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Реакция российского посла в Нидерландах на поставку истребителей F-16 Киеву является "разочаровывающей". Об этом заявил глава МИД страны Каспар Велдкамп.
"Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем", — цитирует министра телеканал NOS.
Велдкамп назвал реакцию посольства России "разочаровывающим ответом".
Российская сторона ранее отмечала, что Гаага намеренно способствует эскалации конфликта и дестабилизации ситуации в регионе. Отмечалось, что истребители F-16 и аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться Россией как законные цели при саперных работах.
В Москве также отметили, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают в конфликт страны НАТО.
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
Россия бьет по аэродромам: украинская мечта об F-16 превратилась в кошмар
5 июля, 17:03
 
ВооруженияРОССИЯНИДЕРЛАНДЫУКРАИНАF-16
 
 
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