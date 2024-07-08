https://1prime.ru/20240708/f-16-849898775.html
МИД Нидерландов был разочарован реакцией посла РФ на отправку Украине F-16
МИД Нидерландов был разочарован реакцией посла РФ на отправку Украине F-16 - 08.07.2024, ПРАЙМ
МИД Нидерландов был разочарован реакцией посла РФ на отправку Украине F-16
Реакция российского посла в Нидерландах на поставку истребителей F-16 Киеву является "разочаровывающей". Об этом заявил глава МИД страны Каспар Велдкамп. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T08:20+0300
2024-07-08T08:20+0300
2024-07-08T09:19+0300
вооружения
россия
нидерланды
украина
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_d78df8136a5373190b8782df9fa1a6c6.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Реакция российского посла в Нидерландах на поставку истребителей F-16 Киеву является "разочаровывающей". Об этом заявил глава МИД страны Каспар Велдкамп."Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем", — цитирует министра телеканал NOS.Велдкамп назвал реакцию посольства России "разочаровывающим ответом".Российская сторона ранее отмечала, что Гаага намеренно способствует эскалации конфликта и дестабилизации ситуации в регионе. Отмечалось, что истребители F-16 и аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться Россией как законные цели при саперных работах.В Москве также отметили, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают в конфликт страны НАТО.
https://1prime.ru/20240705/f16-849859990.html
нидерланды
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_d66e78b71e6da9d19f1bd8c24ad2c351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нидерланды, украина, f-16
Вооружения, РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, F-16
МИД Нидерландов был разочарован реакцией посла РФ на отправку Украине F-16
МИД Нидерландов счел "разочаровывающей" реакцию посла РФ на отправку F-16 Киеву
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Реакция российского посла в Нидерландах на поставку истребителей F-16 Киеву является "разочаровывающей". Об этом заявил глава МИД страны Каспар Велдкамп.
"Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем", — цитирует министра телеканал NOS.
Велдкамп назвал реакцию посольства России "разочаровывающим ответом".
Российская сторона ранее отмечала, что Гаага намеренно способствует эскалации конфликта и дестабилизации ситуации в регионе. Отмечалось, что истребители F-16 и аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться Россией как законные цели при саперных работах.
В Москве также отметили, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают в конфликт страны НАТО.
Россия бьет по аэродромам: украинская мечта об F-16 превратилась в кошмар