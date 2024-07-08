https://1prime.ru/20240708/f-16-849898775.html

МИД Нидерландов был разочарован реакцией посла РФ на отправку Украине F-16

МИД Нидерландов был разочарован реакцией посла РФ на отправку Украине F-16 - 08.07.2024, ПРАЙМ

МИД Нидерландов был разочарован реакцией посла РФ на отправку Украине F-16

Реакция российского посла в Нидерландах на поставку истребителей F-16 Киеву является "разочаровывающей". Об этом заявил глава МИД страны Каспар Велдкамп. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T08:20+0300

2024-07-08T08:20+0300

2024-07-08T09:19+0300

вооружения

россия

нидерланды

украина

f-16

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Реакция российского посла в Нидерландах на поставку истребителей F-16 Киеву является "разочаровывающей". Об этом заявил глава МИД страны Каспар Велдкамп."Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем", — цитирует министра телеканал NOS.Велдкамп назвал реакцию посольства России "разочаровывающим ответом".Российская сторона ранее отмечала, что Гаага намеренно способствует эскалации конфликта и дестабилизации ситуации в регионе. Отмечалось, что истребители F-16 и аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться Россией как законные цели при саперных работах.В Москве также отметили, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают в конфликт страны НАТО.

https://1prime.ru/20240705/f16-849859990.html

нидерланды

украина

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россия, нидерланды, украина, f-16