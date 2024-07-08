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"Сильный удар". Франция сорвала антироссийские планы Запада
"Сильный удар". Франция сорвала антироссийские планы Запада - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Сильный удар". Франция сорвала антироссийские планы Запада
Укрепление правых сил во Франции вызвало беспокойство в НАТО, так как это должно было сорвать антироссийские планы Вашингтона, пишет турецкое издание Aydınlık. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T14:33+0300
2024-07-08T14:33+0300
2024-07-08T14:57+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Укрепление правых сил во Франции вызвало беспокойство в НАТО, так как это должно было сорвать антироссийские планы Вашингтона, пишет турецкое издание Aydınlık."На данный момент промежуточная победа на выборах дружественных России французских националистов, выступающих против отправки на Украину войск и ракет, способных поразить российскую территорию, нанесла сильный удар по агрессивной политике Макрона", — отметил автор материала.В издании заметили, что в случае гипотетической победы партии "Национальное объединение" во втором туре выборов и формирования правительства, вопросами, которые стояли бы на повестке дня, были отмена поставок оружия, прекращение военной помощи и сокращение бюджета Украины, а также отмена санкций против России.Французская партия также планировала выйти из военного крыла НАТО и расторгнуть существующие соглашения с США, что могло стать реальностью, особенно если ее кандидат будет избран президентом в 2027 году.Тем не менее, даже если "Национальное объединение" не получит абсолютное большинство, Парижу будет сложно продолжать проамериканскую, пронатовскую и антироссийскую политику "большой коалиции", которую Макрон планирует сформировать с социал-демократами, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД, РОССИЯ, НАТО
"Сильный удар". Франция сорвала антироссийские планы Запада
Aydınlık: усиление французских правых партий стало сильным ударом для НАТО
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Укрепление правых сил во Франции вызвало беспокойство в НАТО, так как это должно было сорвать антироссийские планы Вашингтона, пишет
турецкое издание Aydınlık.
"На данный момент промежуточная победа на выборах дружественных России французских националистов, выступающих против отправки на Украину войск и ракет, способных поразить российскую территорию, нанесла сильный удар по агрессивной политике Макрона", — отметил автор материала.
В издании заметили, что в случае гипотетической победы партии "Национальное объединение" во втором туре выборов и формирования правительства, вопросами, которые стояли бы на повестке дня, были отмена поставок оружия, прекращение военной помощи и сокращение бюджета Украины, а также отмена санкций против России.
Французская партия также планировала выйти из военного крыла НАТО и расторгнуть существующие соглашения с США, что могло стать реальностью, особенно если ее кандидат будет избран президентом в 2027 году.
Тем не менее, даже если "Национальное объединение" не получит абсолютное большинство, Парижу будет сложно продолжать проамериканскую, пронатовскую и антироссийскую политику "большой коалиции", которую Макрон планирует сформировать с социал-демократами, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Новый народный фронт" одержал победу на парламентских выборах во Франции