https://1prime.ru/20240708/frantsiya-849913521.html

"Сильный удар". Франция сорвала антироссийские планы Запада

"Сильный удар". Франция сорвала антироссийские планы Запада - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Сильный удар". Франция сорвала антироссийские планы Запада

Укрепление правых сил во Франции вызвало беспокойство в НАТО, так как это должно было сорвать антироссийские планы Вашингтона, пишет турецкое издание Aydınlık. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:33+0300

2024-07-08T14:33+0300

2024-07-08T14:57+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Укрепление правых сил во Франции вызвало беспокойство в НАТО, так как это должно было сорвать антироссийские планы Вашингтона, пишет турецкое издание Aydınlık."На данный момент промежуточная победа на выборах дружественных России французских националистов, выступающих против отправки на Украину войск и ракет, способных поразить российскую территорию, нанесла сильный удар по агрессивной политике Макрона", — отметил автор материала.В издании заметили, что в случае гипотетической победы партии "Национальное объединение" во втором туре выборов и формирования правительства, вопросами, которые стояли бы на повестке дня, были отмена поставок оружия, прекращение военной помощи и сокращение бюджета Украины, а также отмена санкций против России.Французская партия также планировала выйти из военного крыла НАТО и расторгнуть существующие соглашения с США, что могло стать реальностью, особенно если ее кандидат будет избран президентом в 2027 году.Тем не менее, даже если "Национальное объединение" не получит абсолютное большинство, Парижу будет сложно продолжать проамериканскую, пронатовскую и антироссийскую политику "большой коалиции", которую Макрон планирует сформировать с социал-демократами, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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франция, запад, россия, нато