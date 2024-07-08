https://1prime.ru/20240708/germaniya-849914623.html

"Об этом нужно говорить". В ФРГ предложили неожиданный план по Украине

"Об этом нужно говорить". В ФРГ предложили неожиданный план по Украине - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Об этом нужно говорить". В ФРГ предложили неожиданный план по Украине

Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО и Европейский союз, чтобы достичь мира. Таким мнением поделился сопредседатель правой партии... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T15:18+0300

2024-07-08T15:18+0300

2024-07-08T15:18+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО и Европейский союз, чтобы достичь мира. Таким мнением поделился сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла в эфире телеканала ARD."В конце концов речь должна идти о компромиссах. Я думаю, важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС. <…> Можно и нужно говорить о компромиссах", — сказал политик.Крупалла также выразил недовольство по поводу главы Украины Владимира Зеленского в Бундестаге, где тот заявил, что компромисс с Москвой невозможен. По его мнению, для разрешения настоящего конфликта придется прибегнуть исключительно к дипломатии.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что желание Киева стать частью НАТО является угрозой для безопасности России и является одной из причин начала специальной военной операции.

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германия, украина, нато, ес