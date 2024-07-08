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STOXX 600 опускается на фоне политического тупика во Франции - 08.07.2024, ПРАЙМ
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STOXX 600 опускается на фоне политического тупика во Франции
STOXX 600 опускается на фоне политического тупика во Франции - 08.07.2024, ПРАЙМ
STOXX 600 опускается на фоне политического тупика во Франции
Европейские фондовые рынки в понедельник снижаются. Во Франции после выборов ни одна из партий, вероятно, не наберет большинства в парламенте, в котором... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T11:50+0300
2024-07-08T11:50+0300
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фондовые рынки европы
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в понедельник снижаются. Во Франции после выборов ни одна из партий, вероятно, не наберет большинства в парламенте, в котором неожиданно лидирует левый альянс, а данные из США и еврозоны на этой неделе будут в центре внимания, в то время как инвесторы ищут новые подсказки о пути денежно-кредитной политики.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.11 по Гринвичу снизился на 0,1%. Нефтегазовый сектор возглавил спад на фоне снижения цен на нефть.Французский ключевой сектор понизился на 0,4%, возглавив снижение в Европе. Франция столкнулась с проблемой "подвешенного" парламента и перспективой начать в понедельник переговоры о формировании правительства после того, как неожиданная активизация левых сил заблокировала стремление Марин Ле Пен привести к власти крайне правых.Главным экономическим событием недели станут данные по индексу потребительских цен (CPI) из США и Германии, которые определят дальнейший путь снижения процентных ставок.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
11:50 08.07.2024
 

STOXX 600 опускается на фоне политического тупика во Франции

© Unsplash/Adam NowakowskiКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Adam Nowakowski
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в понедельник снижаются. Во Франции после выборов ни одна из партий, вероятно, не наберет большинства в парламенте, в котором неожиданно лидирует левый альянс, а данные из США и еврозоны на этой неделе будут в центре внимания, в то время как инвесторы ищут новые подсказки о пути денежно-кредитной политики.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.11 по Гринвичу снизился на 0,1%. Нефтегазовый сектор возглавил спад на фоне снижения цен на нефть.
Французский ключевой сектор понизился на 0,4%, возглавив снижение в Европе. Франция столкнулась с проблемой "подвешенного" парламента и перспективой начать в понедельник переговоры о формировании правительства после того, как неожиданная активизация левых сил заблокировала стремление Марин Ле Пен привести к власти крайне правых.
Главным экономическим событием недели станут данные по индексу потребительских цен (CPI) из США и Германии, которые определят дальнейший путь снижения процентных ставок.
 
Рынкифондовые рынки Европы
 
 
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