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STOXX 600 опускается на фоне политического тупика во Франции

STOXX 600 опускается на фоне политического тупика во Франции - 08.07.2024, ПРАЙМ

STOXX 600 опускается на фоне политического тупика во Франции

Европейские фондовые рынки в понедельник снижаются. Во Франции после выборов ни одна из партий, вероятно, не наберет большинства в парламенте, в котором... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T11:50+0300

2024-07-08T11:50+0300

2024-07-08T11:50+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в понедельник снижаются. Во Франции после выборов ни одна из партий, вероятно, не наберет большинства в парламенте, в котором неожиданно лидирует левый альянс, а данные из США и еврозоны на этой неделе будут в центре внимания, в то время как инвесторы ищут новые подсказки о пути денежно-кредитной политики.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.11 по Гринвичу снизился на 0,1%. Нефтегазовый сектор возглавил спад на фоне снижения цен на нефть.Французский ключевой сектор понизился на 0,4%, возглавив снижение в Европе. Франция столкнулась с проблемой "подвешенного" парламента и перспективой начать в понедельник переговоры о формировании правительства после того, как неожиданная активизация левых сил заблокировала стремление Марин Ле Пен привести к власти крайне правых.Главным экономическим событием недели станут данные по индексу потребительских цен (CPI) из США и Германии, которые определят дальнейший путь снижения процентных ставок.

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рынки, фондовые рынки европы