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Фьючерсы на индексы США стабилизировались перед данными по инфляции - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Фьючерсы на индексы США стабилизировались перед данными по инфляции
Фьючерсы на индексы США стабилизировались перед данными по инфляции - 08.07.2024, ПРАЙМ
Фьючерсы на индексы США стабилизировались перед данными по инфляции
Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник стабилизировались. Инвесторы готовились к напряженной неделе, в течение которой будет опубликован... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T14:51+0300
2024-07-08T14:51+0300
рынки
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник стабилизировались. Инвесторы готовились к напряженной неделе, в течение которой будет опубликован ключевой отчет по инфляции, выступит председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и начнется сезон отчетности за 2-й квартал.Ожидания снижения процентных ставок уже в сентябре получили дополнительный импульс после того, как в пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что рост числа рабочих мест в США замедлился в июне. Это стало очередным свидетельством слабости рынка труда.Инвесторы, однако, сосредоточены на каждой потенциальной подсказке, чтобы получить более четкое представление о денежно-кредитной политике ФРС на этот год.Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС на 25 базисных пунктов сейчас оценивается в 70% по сравнению с 60% неделю назад, при этом ожидается общее снижение ставки на 50 б. п. в течение года.Что касается данных, в четверг будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за июнь. Инвесторы будут пристально следить за ними в поисках новых признаков ослабления ценового давления.Как предполагается, общая инфляция в США незначительно выросла в июне, на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как базовая инфляция, как ожидается, повысилась на 0,2%.Индексы S&amp;P 500 и Nasdaq в пятницу продолжили ралли, закрывшись на исторических максимумах, так как акции технологических гигантов достигли рекордных отметок.Сегодня на премаркете акции Microsoft, Apple и Alphabet выросли на 0,2%-0,4%, в то время как бумаги Nvidia подешевели на 0,5%.Крупнейшие банки, включая Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo, начнут сезон корпоративной отчетности за 2-й квартал 12 июля.Акции JPMorgan просели на 0,4% после того, как банковский субиндекс S&amp;P 500 завершил пятничную сессию снижением на 1,6%.Инвесторы будут внимательно анализировать корпоративные результаты. Их интересует, оправданы ли высокие оценки акций рыночных тяжеловесов после их стремительного роста.Рынки также будут внимательно следить за выступлением Пауэлла перед банковским комитетом сената и комитетом по финансовым услугам палаты представителей 9 и 10 июля соответственно, а также за комментариями ряда других чиновников ФРС в течение недели.На пятницу также запланирована публикация данных по индексу цен производителей за июнь и опроса потребителей от Мичиганского университета.На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA поднялись на 9 пунктов, или 0,02%, фьючерсы e-mini на S&amp;P 500 снизились на 2,25 пункта, или 0,04%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 потеряли 6,75 пункта, или 0,03%.
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рынки
Рынки
14:51 08.07.2024
 

Фьючерсы на индексы США стабилизировались перед данными по инфляции

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник стабилизировались. Инвесторы готовились к напряженной неделе, в течение которой будет опубликован ключевой отчет по инфляции, выступит председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и начнется сезон отчетности за 2-й квартал.
Ожидания снижения процентных ставок уже в сентябре получили дополнительный импульс после того, как в пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что рост числа рабочих мест в США замедлился в июне. Это стало очередным свидетельством слабости рынка труда.
Инвесторы, однако, сосредоточены на каждой потенциальной подсказке, чтобы получить более четкое представление о денежно-кредитной политике ФРС на этот год.
Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС на 25 базисных пунктов сейчас оценивается в 70% по сравнению с 60% неделю назад, при этом ожидается общее снижение ставки на 50 б. п. в течение года.
Что касается данных, в четверг будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за июнь. Инвесторы будут пристально следить за ними в поисках новых признаков ослабления ценового давления.
Как предполагается, общая инфляция в США незначительно выросла в июне, на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как базовая инфляция, как ожидается, повысилась на 0,2%.
Индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу продолжили ралли, закрывшись на исторических максимумах, так как акции технологических гигантов достигли рекордных отметок.
Сегодня на премаркете акции Microsoft, Apple и Alphabet выросли на 0,2%-0,4%, в то время как бумаги Nvidia подешевели на 0,5%.
Крупнейшие банки, включая Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo, начнут сезон корпоративной отчетности за 2-й квартал 12 июля.
Акции JPMorgan просели на 0,4% после того, как банковский субиндекс S&P 500 завершил пятничную сессию снижением на 1,6%.
Инвесторы будут внимательно анализировать корпоративные результаты. Их интересует, оправданы ли высокие оценки акций рыночных тяжеловесов после их стремительного роста.
Рынки также будут внимательно следить за выступлением Пауэлла перед банковским комитетом сената и комитетом по финансовым услугам палаты представителей 9 и 10 июля соответственно, а также за комментариями ряда других чиновников ФРС в течение недели.
На пятницу также запланирована публикация данных по индексу цен производителей за июнь и опроса потребителей от Мичиганского университета.
На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA поднялись на 9 пунктов, или 0,02%, фьючерсы e-mini на S&P 500 снизились на 2,25 пункта, или 0,04%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 потеряли 6,75 пункта, или 0,03%.
 
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