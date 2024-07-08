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Фьючерсы на индексы США стабилизировались перед данными по инфляции

Фьючерсы на индексы США стабилизировались перед данными по инфляции - 08.07.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на индексы США стабилизировались перед данными по инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник стабилизировались. Инвесторы готовились к напряженной неделе, в течение которой будет опубликован... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:51+0300

2024-07-08T14:51+0300

2024-07-08T14:51+0300

рынки

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник стабилизировались. Инвесторы готовились к напряженной неделе, в течение которой будет опубликован ключевой отчет по инфляции, выступит председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и начнется сезон отчетности за 2-й квартал.Ожидания снижения процентных ставок уже в сентябре получили дополнительный импульс после того, как в пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что рост числа рабочих мест в США замедлился в июне. Это стало очередным свидетельством слабости рынка труда.Инвесторы, однако, сосредоточены на каждой потенциальной подсказке, чтобы получить более четкое представление о денежно-кредитной политике ФРС на этот год.Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС на 25 базисных пунктов сейчас оценивается в 70% по сравнению с 60% неделю назад, при этом ожидается общее снижение ставки на 50 б. п. в течение года.Что касается данных, в четверг будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за июнь. Инвесторы будут пристально следить за ними в поисках новых признаков ослабления ценового давления.Как предполагается, общая инфляция в США незначительно выросла в июне, на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как базовая инфляция, как ожидается, повысилась на 0,2%.Индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу продолжили ралли, закрывшись на исторических максимумах, так как акции технологических гигантов достигли рекордных отметок.Сегодня на премаркете акции Microsoft, Apple и Alphabet выросли на 0,2%-0,4%, в то время как бумаги Nvidia подешевели на 0,5%.Крупнейшие банки, включая Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo, начнут сезон корпоративной отчетности за 2-й квартал 12 июля.Акции JPMorgan просели на 0,4% после того, как банковский субиндекс S&P 500 завершил пятничную сессию снижением на 1,6%.Инвесторы будут внимательно анализировать корпоративные результаты. Их интересует, оправданы ли высокие оценки акций рыночных тяжеловесов после их стремительного роста.Рынки также будут внимательно следить за выступлением Пауэлла перед банковским комитетом сената и комитетом по финансовым услугам палаты представителей 9 и 10 июля соответственно, а также за комментариями ряда других чиновников ФРС в течение недели.На пятницу также запланирована публикация данных по индексу цен производителей за июнь и опроса потребителей от Мичиганского университета.На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA поднялись на 9 пунктов, или 0,02%, фьючерсы e-mini на S&P 500 снизились на 2,25 пункта, или 0,04%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 потеряли 6,75 пункта, или 0,03%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки