https://1prime.ru/20240708/ipoteka-849917262.html

СМИ: банки выдали россиянам рекордное число ипотечных кредитов

СМИ: банки выдали россиянам рекордное число ипотечных кредитов - 08.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: банки выдали россиянам рекордное число ипотечных кредитов

Банки одобрили россиянам 176,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 777,2 миллиарда рублей до окончания программы льготной ипотеки 1 июля 2024 года, сообщает РБК. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T16:22+0300

2024-07-08T16:22+0300

2024-07-08T16:22+0300

экономика

россия

недвижимость

льготная ипотека

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Банки одобрили россиянам 176,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 777,2 миллиарда рублей до окончания программы льготной ипотеки 1 июля 2024 года, сообщает РБК.Выдача кредитов значительно выросла в сравнении с маем - количественно на 39 процентов, а в денежном эквиваленте на 44 процента. Ежегодный рост количества кредитов составил шесть процентов, а в натуральном выражении - 23 процента.Кроме того, в июне средняя сумма ипотечного кредита достигла рекордных 4,4 миллиона рублей.Программа массовой льготной ипотеки, которая предоставляла жилищные кредиты под восемь процентов годовых, прекратила свое действие в России с 1 июля 2024 года.

https://1prime.ru/20240705/ipoteka-849837019.html

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россия, недвижимость, льготная ипотека