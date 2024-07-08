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СМИ: банки выдали россиянам рекордное число ипотечных кредитов - 08.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240708/ipoteka-849917262.html
СМИ: банки выдали россиянам рекордное число ипотечных кредитов
СМИ: банки выдали россиянам рекордное число ипотечных кредитов - 08.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: банки выдали россиянам рекордное число ипотечных кредитов
Банки одобрили россиянам 176,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 777,2 миллиарда рублей до окончания программы льготной ипотеки 1 июля 2024 года, сообщает РБК. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T16:22+0300
2024-07-08T16:22+0300
экономика
россия
недвижимость
льготная ипотека
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Банки одобрили россиянам 176,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 777,2 миллиарда рублей до окончания программы льготной ипотеки 1 июля 2024 года, сообщает РБК.Выдача кредитов значительно выросла в сравнении с маем - количественно на 39 процентов, а в денежном эквиваленте на 44 процента. Ежегодный рост количества кредитов составил шесть процентов, а в натуральном выражении - 23 процента.Кроме того, в июне средняя сумма ипотечного кредита достигла рекордных 4,4 миллиона рублей.Программа массовой льготной ипотеки, которая предоставляла жилищные кредиты под восемь процентов годовых, прекратила свое действие в России с 1 июля 2024 года.
https://1prime.ru/20240705/ipoteka-849837019.html
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россия, недвижимость, льготная ипотека
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, льготная ипотека
16:22 08.07.2024
 
СМИ: банки выдали россиянам рекордное число ипотечных кредитов

РБК: россияне взяли ипотеки на 777,2 млрд рублей перед отменой льготных программ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Банки одобрили россиянам 176,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 777,2 миллиарда рублей до окончания программы льготной ипотеки 1 июля 2024 года, сообщает РБК.
Выдача кредитов значительно выросла в сравнении с маем - количественно на 39 процентов, а в денежном эквиваленте на 44 процента. Ежегодный рост количества кредитов составил шесть процентов, а в натуральном выражении - 23 процента.
Кроме того, в июне средняя сумма ипотечного кредита достигла рекордных 4,4 миллиона рублей.
Программа массовой льготной ипотеки, которая предоставляла жилищные кредиты под восемь процентов годовых, прекратила свое действие в России с 1 июля 2024 года.
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ЭкономикаРОССИЯНедвижимостьльготная ипотека
 
 
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