https://1prime.ru/20240708/ipoteka-849920445.html

Голикова прокомментировала механизм ипотеки после слов Путина о выплатах

Голикова прокомментировала механизм ипотеки после слов Путина о выплатах - 08.07.2024, ПРАЙМ

Голикова прокомментировала механизм ипотеки после слов Путина о выплатах

Нет никакой необходимости корректировать механизм ипотеки с учётом новых предложений президента, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:18+0300

2024-07-08T17:18+0300

2024-07-08T17:23+0300

ипотека

семейная ипотека

владимир путин

татьяна голикова

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Нет никакой необходимости корректировать механизм ипотеки с учётом новых предложений президента, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Ранее в понедельник, 8 июля, Владимир Путин обратился к правительству и нижней палате парламента с поручением по выплатам многодетных семей на ипотеку. Проект закона, цель которого в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6 процентов, сейчас рассматривается в ГД. Голикова отметила, что речь шла о вычетах из подоходного налога. "Это компенсация семьям, которые имеют доходы ниже 1,5 прожиточных минимумов на члена семьи, на компенсационную выплату как разница между 13 и 6 процентами. Эта разница будет возвращаться семье по итогам года", - пояснила вице-премьер.Ранее стало известно, что Сбербанк за все время действия программы массовой льготной ипотеки выдал более 900 тысяч кредитов на сумму около 3 триллионов рублей. Программа на покупку жилья в новостройках под 8 процентов завершилась в России 1 июля.

https://1prime.ru/20240708/ipoteka-849918324.html

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ипотека, семейная ипотека, владимир путин, татьяна голикова