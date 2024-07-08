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Си Цзиньпин призвал не допустить эскалацию конфликта на Украине

Си Цзиньпин призвал не допустить эскалацию конфликта на Украине - 08.07.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин призвал не допустить эскалацию конфликта на Украине

Необходимо предотвратить эскалацию конфликта на Украине и воздерживаться от "подливания масла в огонь", заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T09:42+0300

2024-07-08T09:42+0300

2024-07-08T09:46+0300

политика

китай

венгрия

си цзиньпин

виктор орбан

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ПЕКИН, 8 июл - ПРАЙМ. Необходимо предотвратить эскалацию конфликта на Украине и воздерживаться от "подливания масла в огонь", заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине."Сейчас важным моментом является соблюдение таких принципов как (недопущение - ред.) расплескивания театра военных действий, эскалации боевых действий, подливания масла в огонь какой-либо из сторон", — сказал китайский лидер.Он также призвал международное сообщество создать условия для возобновления прямого диалога между Россией и Украиной, а также поискать политическое решение для прекращения огня и боевых действий.Си Цзиньпин подчеркнул, что это соответствует интересам всех сторон. Ко всему прочему, китайский лидер призвал способствовать деэскалации ситуации.Председатель КНР также подчеркнул, что прекращение огня на Украине возможно только при условии, если все ключевые страны привнесут положительную энергию.Ранее Орбан посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал эти визиты частью своей "мирной миссии", которая началась со встречи с украинскими лидерами в Киеве 2 июля.

https://1prime.ru/20240708/peregovory-849897265.html

китай

венгрия

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китай, венгрия, си цзиньпин, виктор орбан