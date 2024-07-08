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Си Цзиньпин призвал не допустить эскалацию конфликта на Украине - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин призвал не допустить эскалацию конфликта на Украине
Си Цзиньпин призвал не допустить эскалацию конфликта на Украине - 08.07.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал не допустить эскалацию конфликта на Украине
Необходимо предотвратить эскалацию конфликта на Украине и воздерживаться от "подливания масла в огонь", заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T09:42+0300
2024-07-08T09:46+0300
политика
китай
венгрия
си цзиньпин
виктор орбан
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ПЕКИН, 8 июл - ПРАЙМ. Необходимо предотвратить эскалацию конфликта на Украине и воздерживаться от "подливания масла в огонь", заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине."Сейчас важным моментом является соблюдение таких принципов как (недопущение - ред.) расплескивания театра военных действий, эскалации боевых действий, подливания масла в огонь какой-либо из сторон", — сказал китайский лидер.Он также призвал международное сообщество создать условия для возобновления прямого диалога между Россией и Украиной, а также поискать политическое решение для прекращения огня и боевых действий.Си Цзиньпин подчеркнул, что это соответствует интересам всех сторон. Ко всему прочему, китайский лидер призвал способствовать деэскалации ситуации.Председатель КНР также подчеркнул, что прекращение огня на Украине возможно только при условии, если все ключевые страны привнесут положительную энергию.Ранее Орбан посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал эти визиты частью своей "мирной миссии", которая началась со встречи с украинскими лидерами в Киеве 2 июля.
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китай, венгрия, си цзиньпин, виктор орбан
Политика, КИТАЙ, ВЕНГРИЯ, Си Цзиньпин, Виктор Орбан
09:42 08.07.2024 (обновлено: 09:46 08.07.2024)
 
Си Цзиньпин призвал не допустить эскалацию конфликта на Украине

Си Цзиньпин: важно не допускать эскалации конфликта на Украине

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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ПЕКИН, 8 июл - ПРАЙМ. Необходимо предотвратить эскалацию конфликта на Украине и воздерживаться от "подливания масла в огонь", заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине.
"Сейчас важным моментом является соблюдение таких принципов как (недопущение - ред.) расплескивания театра военных действий, эскалации боевых действий, подливания масла в огонь какой-либо из сторон", — сказал китайский лидер.
Он также призвал международное сообщество создать условия для возобновления прямого диалога между Россией и Украиной, а также поискать политическое решение для прекращения огня и боевых действий.
Си Цзиньпин подчеркнул, что это соответствует интересам всех сторон. Ко всему прочему, китайский лидер призвал способствовать деэскалации ситуации.
Председатель КНР также подчеркнул, что прекращение огня на Украине возможно только при условии, если все ключевые страны привнесут положительную энергию.
Ранее Орбан посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал эти визиты частью своей "мирной миссии", которая началась со встречи с украинскими лидерами в Киеве 2 июля.
Вид на Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
Си Цзиньпин и Орбан встретились в Пекине
07:03
 
ПолитикаКИТАЙВЕНГРИЯСи ЦзиньпинВиктор Орбан
 
 
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