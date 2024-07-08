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ЕК предоставит Молдавии финпомощь на 72,5 миллиона евро - 08.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240708/moldaviya-849912182.html
ЕК предоставит Молдавии финпомощь на 72,5 миллиона евро
ЕК предоставит Молдавии финпомощь на 72,5 миллиона евро - 08.07.2024, ПРАЙМ
ЕК предоставит Молдавии финпомощь на 72,5 миллиона евро
Европейская комиссия сообщила, что в понедельник открыла для Молдавии кредит на льготных условиях на 50 миллионов евро в рамках оказания макрофинансовой помощи, | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T14:09+0300
2024-07-08T14:09+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 8 июл – ПРАЙМ. Европейская комиссия сообщила, что в понедельник открыла для Молдавии кредит на льготных условиях на 50 миллионов евро в рамках оказания макрофинансовой помощи, еще 22,5 миллиона в виде грантов будут предоставлены этой стране до конца июля. "Эта финансовая поддержка поможет Молдавии покрыть часть потребностей в финансировании на 2024 год и поддержать макроэкономическую стабильность, одновременно обеспечивая возможность проведения дальнейших реформ", - указывается в заявлении комиссии. Сообщается, что это уже четвертый платеж Брюсселя Кишиневу в рамках макрофинансового пакета, а общий объем макрофинансовой помощи ЕС Молдавии составит 295 миллионов евро.
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молдавия, ек
Экономика, МОЛДАВИЯ, ЕК
14:09 08.07.2024
 
ЕК предоставит Молдавии финпомощь на 72,5 миллиона евро

ЕК в июле предоставит Молдавии финпомощь на 72,5 млн евро в кредитах и грантах

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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БРЮССЕЛЬ, 8 июл – ПРАЙМ. Европейская комиссия сообщила, что в понедельник открыла для Молдавии кредит на льготных условиях на 50 миллионов евро в рамках оказания макрофинансовой помощи, еще 22,5 миллиона в виде грантов будут предоставлены этой стране до конца июля.
"Эта финансовая поддержка поможет Молдавии покрыть часть потребностей в финансировании на 2024 год и поддержать макроэкономическую стабильность, одновременно обеспечивая возможность проведения дальнейших реформ", - указывается в заявлении комиссии.
Сообщается, что это уже четвертый платеж Брюсселя Кишиневу в рамках макрофинансового пакета, а общий объем макрофинансовой помощи ЕС Молдавии составит 295 миллионов евро.
Страны мира. Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
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