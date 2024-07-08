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В ООН задумались, как заставить транснациональные корпорации платить налоги

В ООН задумались, как заставить транснациональные корпорации платить налоги - 08.07.2024, ПРАЙМ

В ООН задумались, как заставить транснациональные корпорации платить налоги

Глобальная налоговая система не работает из-за огромного количества лазеек, передает издание Foreign Affairs. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T09:28+0300

2024-07-08T09:28+0300

2024-07-08T09:29+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Глобальная налоговая система не работает из-за огромного количества лазеек, передает издание Foreign Affairs.Согласно изданию, ООН намерена изменить положение дел, если Вашингтон не будет пытаться организации мешать. Так, ООН приняла резолюцию о пересмотре глобальной налоговой системы, чтобы бороться с уклонением от уплаты налогов компаниями и состоятельными лицами, что приводит к огромным потерям доходов для правительств."Предлагаемая рамочная конвенция о международном налоговом сотрудничестве направлена на реформы нынешней несовершенной системы, изобилующей лазейками, которые позволяют корпорациям и богатым физлицам уклоняться от уплаты налогов", — говорится в материале.Согласно изданию, ежегодно до 600 миллиардов долларов уходит в налоговые гавани, такие как Швейцария, Сингапур и Каймановы острова. Это снижает доходы от корпоративных налогов, в то время как прибыль компаний продолжает расти.Более трех тысяч человек владеют почти 15 триллионами долларов, что создает глобальное неравенство. В ноябре 2020 года 125 стран, включая лидеров Африканской группы, проголосовали за резолюцию по пересмотру системы налогообложения. Однако страны с высоким уровнем дохода, как Япония, Южная Корея, Великобритания и США, делают все возможное, чтобы сорвать эти усилия.Прогрессивные переговоры в рамках ООН могут привести к более справедливой и эффективной системе налогообложения, заключили в материале.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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