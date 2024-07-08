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Цены на нефть снижаются после роста в течение четырех недель подряд

Цены на нефть снижаются после роста в течение четырех недель подряд - 08.07.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть снижаются после роста в течение четырех недель подряд

Цены на нефть снизились в понедельник после четырехнедельного роста. Перспектива заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа ослабила... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T16:42+0300

2024-07-08T16:42+0300

2024-07-08T16:43+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в понедельник после четырехнедельного роста. Перспектива заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа ослабила геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, в то время как инвесторы оценивали возможные перебои с поставками энергоносителей в США из-за тропического шторма "Берил".Фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 12.30 по Гринвичу снизились в цене на 42 цента, или на 0,5%, до 86,12 доллара за баррель.Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 52 цента, или 0,63%, до 82,64 доллара за баррель.Израиль и Палестина ведут переговоры по поводу плана прекращения огня, предложенного США и направленного на прекращение девятимесячной войны в секторе Газа. В качестве посредников выступают Катар и Египет."Если переговоры о прекращении огня принесут что-то конкретное, это устранит часть геополитических рисков", - сказал аналитик IG Тони Сикамор.Порты Корпус-Кристи, Хьюстона, Галвестона, Фрипорта и Техас-Сити были закрыты в воскресенье, чтобы подготовиться к тропическому шторму "Берил", который может перерасти в ураган 2-й категории после того, как выйдет на сушу в середине техасского побережья между Галвестоном и Корпус-Кристи позднее в понедельник.Закрытие портов может привести к временному прекращению экспорта сырой нефти и сжиженного природного газа, отгрузки нефти на нефтеперерабатывающие заводы и поставки моторного топлива с этих заводов."Хотя это ставит под угрозу добычу нефти и газа на шельфе, при выходе шторма на сушу основное беспокойство вызывает потенциальное воздействие на инфраструктуру нефтеперерабатывающих заводов", - говорится в заметке аналитиков ING под руководством Уоррена Паттерсона."Любые существенные нарушения в работе НПЗ в Техасе, скорее всего, усугубят трудности на рынке нефтепродуктов", – добавили эксперты.Как считает Сикамор из IG, также велика вероятность того, что данные укажут на еще одно значительное недельное сокращение запасов нефти в США на фоне пика сезона автомобильных поездок, что окажет поддержку ценам на нефть.На прошлой неделе нефть WTI подорожала на 2,1% после того, как данные Управления энергетической информации показали, что запасы сырой нефти и нефтепродуктов сократились на неделе, закончившейся 28 июня."Цены на WTI поднялись на 15% с минимума начала июня", - сказал Сикамор, добавив, что, судя по техническим графикам, эталонный сорт может встретить сильное сопротивление в диапазоне от 85,50 до 87,50 доллара.Цены на нефть на прошлой неделе также поддерживались надеждами на снижение процентных ставок, сказал Сикамор, после того как в пятницу вышли данные, показавшие ослабление инфляции и замедление роста занятости в США.Снижение процентных ставок может стимулировать экономическую активность и повысить спрос на сырую нефть.Инвесторы также следили за тем, как выборы в Великобритании, Франции и Иране на прошлой неделе повлияют на геополитику и политику в энергетической сфере.Франция оказалась в потенциальном политическом тупике после того, как в результате воскресных выборов в парламенте ни одна из партий не получила большинства. Иранцы выбрали новым президентом Масуда Пезешкиана, относительного умеренного политика, победившего на выборах соперника, придерживавшегося жесткой линии.

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