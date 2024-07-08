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"Норникель" стал крупнейшим по прибыли российским предприятием в Финляндии - 08.07.2024, ПРАЙМ
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"Норникель" стал крупнейшим по прибыли российским предприятием в Финляндии
"Норникель" стал крупнейшим по прибыли российским предприятием в Финляндии - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Норникель" стал крупнейшим по прибыли российским предприятием в Финляндии
Прибыль финского подразделения "Норникеля" Norilsk Nickel Harjavalta Oy стала максимальной среди российских предприятий на территории Финляндии, передает... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T14:52+0300
2024-07-08T14:52+0300
экономика
россия
финляндия
норникель
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл - ПРАЙМ. Прибыль финского подразделения "Норникеля" Norilsk Nickel Harjavalta Oy стала максимальной среди российских предприятий на территории Финляндии, передает Iltalehti.Согласно данным издания, прибыль подразделения в 2023 году составила примерно 46 миллионов евро, а оборот оценивается в более чем 1,45 миллиарда евро. Кроме того, прибыль компании Teboil, связанной с ЛУКОЙЛом, снизилась с 25,66 миллиона евро до 2,59 миллиона евро в период с 2021 по 2023 годы.Тем временем, компании, такие как Delta Auto Oy и Rao Nordic Oy, связанные с Россией, прекратили свою деятельность в Финляндии в 2023 году.
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россия, финляндия, норникель
Экономика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Норникель
14:52 08.07.2024
 
"Норникель" стал крупнейшим по прибыли российским предприятием в Финляндии

Iltalehti: Norilsk Nickel заработала больше всех компаний из России в Финляндии

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл - ПРАЙМ. Прибыль финского подразделения "Норникеля" Norilsk Nickel Harjavalta Oy стала максимальной среди российских предприятий на территории Финляндии, передает Iltalehti.
Согласно данным издания, прибыль подразделения в 2023 году составила примерно 46 миллионов евро, а оборот оценивается в более чем 1,45 миллиарда евро.
Кроме того, прибыль компании Teboil, связанной с ЛУКОЙЛом, снизилась с 25,66 миллиона евро до 2,59 миллиона евро в период с 2021 по 2023 годы.
Тем временем, компании, такие как Delta Auto Oy и Rao Nordic Oy, связанные с Россией, прекратили свою деятельность в Финляндии в 2023 году.
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