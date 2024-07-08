https://1prime.ru/20240708/orban-849903036.html
Орбан назвал Китай важной стабилизирующей силой в мире
Орбан назвал Китай важной стабилизирующей силой в мире - 08.07.2024, ПРАЙМ
Орбан назвал Китай важной стабилизирующей силой в мире
Китай является важной стабилизирующей силой в мире, он доказал это своими действиями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T10:24+0300
2024-07-08T10:24+0300
2024-07-08T10:38+0300
политика
виктор орбан
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ПЕКИН, 8 июл – ПРАЙМ. Китай является важной стабилизирующей силой в мире, он доказал это своими действиями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.Глава венгерского правительства 8 июля провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "В условиях нынешней неустойчивой международной ситуации Китай не только любит мир, но также выдвинул ряд важных конструктивных инициатив, и своими реальными действиями доказал, что является серьезной стабилизирующей силой", - сказал он.Венгерский лидер добавил, что Пекин содействует миру во всем мире.Орбан находится в Китае с визитом в рамках "миссии мира". Ранее он посещал Киев, в пятницу, 5 июля, прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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виктор орбан, си цзиньпин, китай
Политика, Виктор Орбан, Си Цзиньпин, КИТАЙ
Орбан назвал Китай важной стабилизирующей силой в мире
Орбан: Китай доказал, что является важной стабилизирующей силой в мире
ПЕКИН, 8 июл – ПРАЙМ. Китай является важной стабилизирующей силой в мире, он доказал это своими действиями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Глава венгерского правительства 8 июля провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"В условиях нынешней неустойчивой международной ситуации Китай не только любит мир, но также выдвинул ряд важных конструктивных инициатив, и своими реальными действиями доказал, что является серьезной стабилизирующей силой", - сказал он.
Венгерский лидер добавил, что Пекин содействует миру во всем мире.
Орбан находится в Китае с визитом в рамках "миссии мира". Ранее он посещал Киев, в пятницу, 5 июля, прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Си Цзиньпин и Орбан встретились в Пекине