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Орбан назвал Китай важной стабилизирующей силой в мире - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Орбан назвал Китай важной стабилизирующей силой в мире
Орбан назвал Китай важной стабилизирующей силой в мире - 08.07.2024, ПРАЙМ
Орбан назвал Китай важной стабилизирующей силой в мире
Китай является важной стабилизирующей силой в мире, он доказал это своими действиями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T10:24+0300
2024-07-08T10:38+0300
политика
виктор орбан
си цзиньпин
китай
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ПЕКИН, 8 июл – ПРАЙМ. Китай является важной стабилизирующей силой в мире, он доказал это своими действиями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.Глава венгерского правительства 8 июля провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "В условиях нынешней неустойчивой международной ситуации Китай не только любит мир, но также выдвинул ряд важных конструктивных инициатив, и своими реальными действиями доказал, что является серьезной стабилизирующей силой", - сказал он.Венгерский лидер добавил, что Пекин содействует миру во всем мире.Орбан находится в Китае с визитом в рамках "миссии мира". Ранее он посещал Киев, в пятницу, 5 июля, прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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виктор орбан, си цзиньпин, китай
Политика, Виктор Орбан, Си Цзиньпин, КИТАЙ
10:24 08.07.2024 (обновлено: 10:38 08.07.2024)
 
Орбан назвал Китай важной стабилизирующей силой в мире

Орбан: Китай доказал, что является важной стабилизирующей силой в мире

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПЕКИН, 8 июл – ПРАЙМ. Китай является важной стабилизирующей силой в мире, он доказал это своими действиями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Глава венгерского правительства 8 июля провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"В условиях нынешней неустойчивой международной ситуации Китай не только любит мир, но также выдвинул ряд важных конструктивных инициатив, и своими реальными действиями доказал, что является серьезной стабилизирующей силой", - сказал он.
Венгерский лидер добавил, что Пекин содействует миру во всем мире.
Орбан находится в Китае с визитом в рамках "миссии мира". Ранее он посещал Киев, в пятницу, 5 июля, прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Вид на Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
Си Цзиньпин и Орбан встретились в Пекине
07:03
 
ПолитикаВиктор ОрбанСи ЦзиньпинКИТАЙ
 
 
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