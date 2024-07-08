https://1prime.ru/20240708/orban-849903036.html

Орбан назвал Китай важной стабилизирующей силой в мире

Орбан назвал Китай важной стабилизирующей силой в мире - 08.07.2024, ПРАЙМ

Орбан назвал Китай важной стабилизирующей силой в мире

Китай является важной стабилизирующей силой в мире, он доказал это своими действиями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T10:24+0300

2024-07-08T10:24+0300

2024-07-08T10:38+0300

политика

виктор орбан

си цзиньпин

китай

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ПЕКИН, 8 июл – ПРАЙМ. Китай является важной стабилизирующей силой в мире, он доказал это своими действиями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.Глава венгерского правительства 8 июля провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "В условиях нынешней неустойчивой международной ситуации Китай не только любит мир, но также выдвинул ряд важных конструктивных инициатив, и своими реальными действиями доказал, что является серьезной стабилизирующей силой", - сказал он.Венгерский лидер добавил, что Пекин содействует миру во всем мире.Орбан находится в Китае с визитом в рамках "миссии мира". Ранее он посещал Киев, в пятницу, 5 июля, прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20240708/peregovory-849897265.html

китай

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виктор орбан, си цзиньпин, китай