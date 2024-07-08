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Патрушев связал итоги выборов в ЕС с провалом антироссийской политики
Патрушев связал итоги выборов в ЕС с провалом антироссийской политики - 08.07.2024, ПРАЙМ
Патрушев связал итоги выборов в ЕС с провалом антироссийской политики
Значительная часть европейцев выражает недовольство политикой своих властей, которые поддерживают противостояние с Россией, заявил помощник главы государства... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T15:46+0300
2024-07-08T15:46+0300
2024-07-08T16:18+0300
политика
россия
запад
николай патрушев
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Значительная часть европейцев выражает недовольство политикой своих властей, которые поддерживают противостояние с Россией, заявил помощник главы государства Николай Патрушев изданию "Аргументы и факты"."Значительная часть европейцев все чаще выражает недовольство политикой своих властей, планомерно ведущих Европу по пути деградации", — отметил он.По словам Патрушева, такого рода политики находятся в прямой зависимости от Лондона и Вашингтона. Он отметил, что политики, увлеченные противостоянием с Россией, забывают о национальных интересах своих стран и загоняют свою экономику в рецессию.Патрушев также отметил, что для России открываются новые возможности в области технологического суверенитета и научно-технических решений. Он также указал, что западные страны пытаются ограничить доступ России к морским коммуникациям с помощью фальшивой информации о якобы планах диверсий в Северном море.Он добавил, что Россия осуществляет ответственную политику, основанную на соблюдении международного права и уважении экономических интересов всех государств.
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россия, запад, николай патрушев
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Николай Патрушев
Патрушев связал итоги выборов в ЕС с провалом антироссийской политики
Патрушев о выборах в ЕС: политики, зависимые от США, раздражают своих граждан
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Значительная часть европейцев выражает недовольство политикой своих властей, которые поддерживают противостояние с Россией, заявил
помощник главы государства Николай Патрушев изданию "Аргументы и факты".
"Значительная часть европейцев все чаще выражает недовольство политикой своих властей, планомерно ведущих Европу по пути деградации", — отметил он.
По словам Патрушева, такого рода политики находятся в прямой зависимости от Лондона и Вашингтона. Он отметил, что политики, увлеченные противостоянием с Россией, забывают о национальных интересах своих стран и загоняют свою экономику в рецессию.
Патрушев также отметил, что для России открываются новые возможности в области технологического суверенитета и научно-технических решений. Он также указал, что западные страны пытаются ограничить доступ России к морским коммуникациям с помощью фальшивой информации о якобы планах диверсий в Северном море.
Он добавил, что Россия осуществляет ответственную политику, основанную на соблюдении международного права и уважении экономических интересов всех государств.
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