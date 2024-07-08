https://1prime.ru/20240708/patrushev-849916036.html

Патрушев связал итоги выборов в ЕС с провалом антироссийской политики

Патрушев связал итоги выборов в ЕС с провалом антироссийской политики - 08.07.2024, ПРАЙМ

Патрушев связал итоги выборов в ЕС с провалом антироссийской политики

Значительная часть европейцев выражает недовольство политикой своих властей, которые поддерживают противостояние с Россией, заявил помощник главы государства... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T15:46+0300

2024-07-08T15:46+0300

2024-07-08T16:18+0300

политика

россия

запад

николай патрушев

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Значительная часть европейцев выражает недовольство политикой своих властей, которые поддерживают противостояние с Россией, заявил помощник главы государства Николай Патрушев изданию "Аргументы и факты"."Значительная часть европейцев все чаще выражает недовольство политикой своих властей, планомерно ведущих Европу по пути деградации", — отметил он.По словам Патрушева, такого рода политики находятся в прямой зависимости от Лондона и Вашингтона. Он отметил, что политики, увлеченные противостоянием с Россией, забывают о национальных интересах своих стран и загоняют свою экономику в рецессию.Патрушев также отметил, что для России открываются новые возможности в области технологического суверенитета и научно-технических решений. Он также указал, что западные страны пытаются ограничить доступ России к морским коммуникациям с помощью фальшивой информации о якобы планах диверсий в Северном море.Он добавил, что Россия осуществляет ответственную политику, основанную на соблюдении международного права и уважении экономических интересов всех государств.

https://1prime.ru/20240622/natsizm-849404205.html

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россия, запад, николай патрушев