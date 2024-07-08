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Орбан прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином
Орбан прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином - 08.07.2024, ПРАЙМ
Орбан прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином
Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил представитель венгерского лидера Берталан Хаваши. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T06:03+0300
2024-07-08T06:03+0300
2024-07-08T06:03+0300
политика
виктор орбан
си цзиньпин
переговоры
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил представитель венгерского лидера Берталан Хаваши. "Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин... В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем", - приводит слова Хаваши агентство MTI. Три дня назад премьер-министр Венгрии встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан назвал этот визит в Россию следующим этапом мирной миссии, а ее первым этапом стало посещение Киева 2 июля. По словам венгерского лидера, он планирует провести несколько "таких же неожиданных" встреч на этой неделе. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто порекомендовал провоенным политикам Евросоюза "пристегнуть ремни" в преддверии следующих шагов Орбана в рамках "миссии мира".
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виктор орбан, си цзиньпин, переговоры
Политика, Виктор Орбан, Си Цзиньпин, переговоры
Орбан прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином
Премьер Венгрии Орбан прибыл в Пекин, где проведет переговоры с Си Цзиньпином
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил представитель венгерского лидера Берталан Хаваши.
"Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин... В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем", - приводит слова Хаваши агентство MTI.
Три дня назад премьер-министр Венгрии встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан назвал этот визит в Россию следующим этапом мирной миссии, а ее первым этапом стало посещение Киева 2 июля. По словам венгерского лидера, он планирует провести несколько "таких же неожиданных" встреч на этой неделе.
Такер Карлсон оценил попытки Орбана добиться мира на Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто порекомендовал провоенным политикам Евросоюза "пристегнуть ремни" в преддверии следующих шагов Орбана в рамках "миссии мира".