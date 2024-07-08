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Орбан прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином

Орбан прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином - 08.07.2024, ПРАЙМ

Орбан прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил представитель венгерского лидера Берталан Хаваши. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T06:03+0300

2024-07-08T06:03+0300

2024-07-08T06:03+0300

политика

виктор орбан

си цзиньпин

переговоры

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил представитель венгерского лидера Берталан Хаваши. "Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин... В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем", - приводит слова Хаваши агентство MTI. Три дня назад премьер-министр Венгрии встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан назвал этот визит в Россию следующим этапом мирной миссии, а ее первым этапом стало посещение Киева 2 июля. По словам венгерского лидера, он планирует провести несколько "таких же неожиданных" встреч на этой неделе. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто порекомендовал провоенным политикам Евросоюза "пристегнуть ремни" в преддверии следующих шагов Орбана в рамках "миссии мира".

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виктор орбан, си цзиньпин, переговоры