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США решили пересмотреть все программы сотрудничества с Грузией

США решили пересмотреть все программы сотрудничества с Грузией - 08.07.2024, ПРАЙМ

США решили пересмотреть все программы сотрудничества с Грузией

Вашингтон поставил на пересмотр все программы своего сотрудничества с Тбилиси, надеясь таким образом добиться от него смены стратегического курса. Об этом... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T19:37+0300

2024-07-08T19:37+0300

2024-07-08T19:38+0300

политика

сша

грузия

сотрудничество

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ВАШИНГТОН, 8 июл – ПРАЙМ. Вашингтон поставил на пересмотр все программы своего сотрудничества с Тбилиси, надеясь таким образом добиться от него смены стратегического курса. Об этом сообщил в понедельник директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер. "Мы надеемся увидеть смену стратегического направления со стороны грузинского правительства, но прямо сейчас мы поставили на пересмотр все программы с Грузией", — заявил он в ходе брифинга для СМИ. По словам Карпентера, на протяжении последних нескольких месяцев, "к сожалению, грузинское правительство двинулось неправильным курсом с точки зрения перспектив евроатлантической интеграции".

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сша, грузия, сотрудничество