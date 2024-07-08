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США решили пересмотреть все программы сотрудничества с Грузией - 08.07.2024, ПРАЙМ
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США решили пересмотреть все программы сотрудничества с Грузией
США решили пересмотреть все программы сотрудничества с Грузией - 08.07.2024, ПРАЙМ
США решили пересмотреть все программы сотрудничества с Грузией
Вашингтон поставил на пересмотр все программы своего сотрудничества с Тбилиси, надеясь таким образом добиться от него смены стратегического курса. Об этом... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T19:37+0300
2024-07-08T19:38+0300
политика
сша
грузия
сотрудничество
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ВАШИНГТОН, 8 июл – ПРАЙМ. Вашингтон поставил на пересмотр все программы своего сотрудничества с Тбилиси, надеясь таким образом добиться от него смены стратегического курса. Об этом сообщил в понедельник директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер. "Мы надеемся увидеть смену стратегического направления со стороны грузинского правительства, но прямо сейчас мы поставили на пересмотр все программы с Грузией", — заявил он в ходе брифинга для СМИ. По словам Карпентера, на протяжении последних нескольких месяцев, "к сожалению, грузинское правительство двинулось неправильным курсом с точки зрения перспектив евроатлантической интеграции".
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сша
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сша, грузия, сотрудничество
Политика, США, ГРУЗИЯ, сотрудничество
19:37 08.07.2024 (обновлено: 19:38 08.07.2024)
 
США решили пересмотреть все программы сотрудничества с Грузией

Белый дом: США поставили на пересмотр все программы сотрудничества с Грузией

© Unsplash/Mostafa MerajiТбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия
© Unsplash/Mostafa Meraji
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ВАШИНГТОН, 8 июл – ПРАЙМ. Вашингтон поставил на пересмотр все программы своего сотрудничества с Тбилиси, надеясь таким образом добиться от него смены стратегического курса. Об этом сообщил в понедельник директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер.
"Мы надеемся увидеть смену стратегического направления со стороны грузинского правительства, но прямо сейчас мы поставили на пересмотр все программы с Грузией", — заявил он в ходе брифинга для СМИ.
По словам Карпентера, на протяжении последних нескольких месяцев, "к сожалению, грузинское правительство двинулось неправильным курсом с точки зрения перспектив евроатлантической интеграции".
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ПолитикаСШАГРУЗИЯсотрудничество
 
 
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