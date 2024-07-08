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Польша назвала условие передачи Киеву истребителей МиГ - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Польша назвала условие передачи Киеву истребителей МиГ
Польша назвала условие передачи Киеву истребителей МиГ - 08.07.2024, ПРАЙМ
Польша назвала условие передачи Киеву истребителей МиГ
Варшава пока что не готова рассмотреть отправку истребителей МиГ Киеву, так как они задействованы в патрулировании польского неба в рамках программы НАТО Air... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T15:32+0300
2024-07-08T15:32+0300
вооружения
польша
украина
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ВАРШАВА, 8 июл - ПРАЙМ. Варшава пока что не готова рассмотреть отправку истребителей МиГ Киеву, так как они задействованы в патрулировании польского неба в рамках программы НАТО Air Policing. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск."Мы сегодня не можем просто передать МиГ, потому что они участвуют в патрулировании польского неба в рамках программы НАТО Air Policing", — сказал польский лидер в рамках совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.Тем не менее, Туск отметил, что отправка будет возможна, если другие страны-участницы альянса, смогут заменить истребители МиГ самолетами подобного типа. Если будет достигнут баланс и возможность их замены, Варшава убедит командование в быстрой реализации такого решения.
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польша, украина
Вооружения, ПОЛЬША, УКРАИНА
15:32 08.07.2024
 
Польша назвала условие передачи Киеву истребителей МиГ

Туск: Польша может передать Киеву истребители МиГ, если страны НАТО их заменят

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 8 июл - ПРАЙМ. Варшава пока что не готова рассмотреть отправку истребителей МиГ Киеву, так как они задействованы в патрулировании польского неба в рамках программы НАТО Air Policing. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Мы сегодня не можем просто передать МиГ, потому что они участвуют в патрулировании польского неба в рамках программы НАТО Air Policing", — сказал польский лидер в рамках совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Тем не менее, Туск отметил, что отправка будет возможна, если другие страны-участницы альянса, смогут заменить истребители МиГ самолетами подобного типа. Если будет достигнут баланс и возможность их замены, Варшава убедит командование в быстрой реализации такого решения.
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