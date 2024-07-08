Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша готова поощрять украинцев возвращаться домой и служить в ВСУ - 08.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240708/polsha-849924336.html
Польша готова поощрять украинцев возвращаться домой и служить в ВСУ
Польша готова поощрять украинцев возвращаться домой и служить в ВСУ - 08.07.2024, ПРАЙМ
Польша готова поощрять украинцев возвращаться домой и служить в ВСУ
Варшава, согласно по просьбе Киева, будет поощрять украинских граждан возвращаться домой для службы в ВСУ и других силах безопасности и обороны. Об этом... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T18:56+0300
2024-07-08T18:56+0300
политика
украина
польша
мобилизация на украине
соглашение
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Варшава, согласно по просьбе Киева, будет поощрять украинских граждан возвращаться домой для службы в ВСУ и других силах безопасности и обороны. Об этом говорится в тексте соглашения по безопасности, заключенного между Украиной и Польшей. Документ опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского.Страны в понедельник подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в декабре 2023 года выдвинул идею лишать граждан Украины мужского пола пособий и вида на жительство за границей, если они не хотят служить в ВСУ. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных лиц в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого им следует явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если человек не видел ее лично. При этом датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://1prime.ru/20240707/vsu-849890960.html
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, польша, мобилизация на украине, соглашение
Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША, мобилизация на Украине, соглашение
18:56 08.07.2024
 
Польша готова поощрять украинцев возвращаться домой и служить в ВСУ

Польша по просьбе Киева будет поощрять украинцев возвращаться и служить в ВСУ

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Варшава, согласно по просьбе Киева, будет поощрять украинских граждан возвращаться домой для службы в ВСУ и других силах безопасности и обороны. Об этом говорится в тексте соглашения по безопасности, заключенного между Украиной и Польшей. Документ опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского.
Страны в понедельник подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в декабре 2023 года выдвинул идею лишать граждан Украины мужского пола пособий и вида на жительство за границей, если они не хотят служить в ВСУ.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных лиц в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого им следует явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если человек не видел ее лично. При этом датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
"Крупное поражение": в Германии бьют тревогу из-за положения ВСУ
Вчера, 16:02
 
ПолитикаУКРАИНАПОЛЬШАмобилизация на Украинесоглашение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала