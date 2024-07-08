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Польша готова поощрять украинцев возвращаться домой и служить в ВСУ

Польша готова поощрять украинцев возвращаться домой и служить в ВСУ - 08.07.2024, ПРАЙМ

Польша готова поощрять украинцев возвращаться домой и служить в ВСУ

Варшава, согласно по просьбе Киева, будет поощрять украинских граждан возвращаться домой для службы в ВСУ и других силах безопасности и обороны. Об этом... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T18:56+0300

2024-07-08T18:56+0300

2024-07-08T18:56+0300

политика

украина

польша

мобилизация на украине

соглашение

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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Варшава, согласно по просьбе Киева, будет поощрять украинских граждан возвращаться домой для службы в ВСУ и других силах безопасности и обороны. Об этом говорится в тексте соглашения по безопасности, заключенного между Украиной и Польшей. Документ опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского.Страны в понедельник подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в декабре 2023 года выдвинул идею лишать граждан Украины мужского пола пособий и вида на жительство за границей, если они не хотят служить в ВСУ. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных лиц в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого им следует явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если человек не видел ее лично. При этом датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://1prime.ru/20240707/vsu-849890960.html

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украина, польша, мобилизация на украине, соглашение