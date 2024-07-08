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"Конец эпохи": популярность правых сил вызвала панику в Европе

"Конец эпохи": популярность правых сил вызвала панику в Европе - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Конец эпохи": популярность правых сил вызвала панику в Европе

На Западе грядет конец эпохи, потому что молодежь в своем большинстве поддерживает правые партии. Ведь издевательства, которым молодых людей подвергают... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T10:27+0300

2024-07-08T10:27+0300

2024-07-08T10:41+0300

политика

европа

экспертное мнение

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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. На Западе грядет конец эпохи, потому что молодежь в своем большинстве поддерживает правые партии. Ведь издевательства, которым молодых людей подвергают мигранты, волнуют их больше, чем фальшивые призывы действующих власти к толерантности, - такое мнение в материале для The European Conservative высказал американский писатель, журналист Род Дреер.В настоящий момент, как считает автор, Запад находится в состоянии апокалипсиса, что подтвердило неадекватное выступление на дебатах президента США Джо Байдена и "глупость" президента Франции Эммануэля Макрона, решившего распустить парламент."На фоне этого апокалипсиса мы наблюдаем своего рода Реформацию, или хаотическое рождение нового порядка", - говорится в публикации. Причем к Европе, в частности, к Франции, отмечает автор, это относится больше, чем к США.По его мнению, Франция в настоящий момент находится в центре борьбы за свое будущее как нации."Враги Франции — это французы, которые ее ненавидят, и иностранцы, которых они завезли, чтобы вытеснить сопротивляющихся французов", - утверждает Дреер, отмечая, что Пятая Республика сегодня стоит на пороге "пугающего конфликта" между правыми и левыми. И именно из-за левых – их радикализма и готовности применять насилие – с этого конфликта может начаться гражданская война, "которой французы давно опасались".Это та правда, считает автор, которую французский политический класс не желал видеть десятилетиями и энергично заботился, чтобы ее не увидел ни один избиратель."На Западе грядет конец эпохи", - предупреждает Дреер. А в качестве одного из аргументов приводит тот факт, что правые - "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Альтернатива для Германии" – крайне популярны в своих странах, "а ведь это основные государства Европейского союза".Более того, "за исключением англосферы", западная молодежь в большинстве своем, по мнению автора, поддерживает именно крайне правые партии, а не левые. Ведь издевательства, которым молодых людей в метро подвергают мигранты, волнуют их куда больше лживых комментариев, которые они получают от истеблишмента в телешоу."Бесспорно: центр западной политики пал. Он мертв, и убили его не Дональд Трамп, Марин Ле Пен, Найджел Фарадж и другие правые политики, а, скорее, менеджеры-либералы (включая республиканцев, тори и голлистов), которые жили ложью и которые, что особенно важно, верили в эту свою ложь", - подчеркнул Дреер.

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европа, экспертное мнение