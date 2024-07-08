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ПРАЙМ и Национальное Рейтинговое Агентство подписали договор о сотрудничестве

ПРАЙМ и Национальное Рейтинговое Агентство подписали договор о сотрудничестве - 08.07.2024, ПРАЙМ

ПРАЙМ и Национальное Рейтинговое Агентство подписали договор о сотрудничестве

Агентство экономической информации "ПРАЙМ" и Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках информационно-аналитической | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:54+0300

2024-07-08T14:54+0300

2024-07-08T14:54+0300

пресс-релизы

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Агентство экономической информации "ПРАЙМ" и Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках информационно-аналитической деятельности и в целях популяризации тематики ESG и устойчивого развития.— Мы разделяем большой интерес наших клиентов и партнеров к вопросам, связанным с устойчивым развитием и ESG, и хотим поддержать их, добавив соответствующие рейтинги и рэнкинги от НРА в нашу информационно-аналитическую систему "БИР-Аналитик". Мы рады началу сотрудничества и надеемся, что наши совместные усилия приведут к успеху, — прокомментировал Директор агентства "ПРАЙМ" Сергей Феоктистов.Соглашение между ПРАЙМ ом и НРА также затрагивает вопросы совместной деятельности по взаимодействию с госорганами, коммерческими и некоммерческими организациями, ассоциациями, объединениями и СМИ.— Национальное Рейтинговое Агентство активно работает над продвижением в СМИ повестки Устойчивого Развития, регулярно публикуя в ПРАЙМ и других ведущих изданиях аналитические исследования, обзоры и комментарии экспертов НРА.Рейтинговая отрасль в России продолжает развитие и в данном направлении. Наше Агентство, как активный участник рынка, уделяет значительное внимание повышению осведомленности бизнеса и государственных органов о принципах ESG и их практическом внедрении в компаниях и субъектах Российской Федерации для достижения целей Устойчивого Развития экономики и улучшения качества жизни в стране.НРА продолжает совершенствовать Методологии присвоения ESG Рейтингов, Методики верификации инструментов устойчивого развития, а также присваивать некредитные рейтинги ESG Рейтинги.Мы рады предоставить свою экспертную поддержку журналистам ПРАЙМ и по вопросам развития банковской отрасли, финансовых рынков и институтов, промышленности, другим секторам экономики и актуальным макро и микроэкономическим вопросам, — отметила Генеральный директор НРА Татьяна Григорьева.ПРАЙМ — ведущее российское агентство экономической информации, основано в 1993 году, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", занимает 1-е место в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ в России. Агентство издает и распространяет бюллетени Банка России, оказывает услуги по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, выпускает оперативные информационные ленты и является разработчиком программных продуктов для бизнеса, среди которых система для проверки контрагентов "БИР-Аналитик".Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) — одно из старейших российских кредитных рейтинговых агентств. Осуществляет свою деятельность с 2002 года. C 12 сентября 2019 года входит в Реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России. НРА присваивает кредитные рейтинги банкам, страховым, лизинговым компаниям и предприятиям нефинансового сектора, а также некредитные рейтинги (надежности и качества услуг) негосударственным пенсионным фондам (НПФ), управляющим компаниям, инвестиционным компаниям, регистраторам и депозитариям. НРА первым из рейтинговых агентств начало учитывать ESG-факторы в своих кредитных методологиях и более 4-х лет присваивает ESG-рейтинги российским компаниям и субъектам Федерации РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы