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На рынке недвижимости стартует "Черная пятница"

На рынке недвижимости стартует "Черная пятница" - 08.07.2024, ПРАЙМ

На рынке недвижимости стартует "Черная пятница"

В Москве стартует 10-ая юбилейная онлайн-распродажа "Черная пятница рынка недвижимости". С 19 по 21 июля на сайте refriday.ru покупателей ждут скидки на... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T13:13+0300

2024-07-08T13:13+0300

2024-07-08T13:13+0300

пресс-релизы

недвижимость

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В Москве стартует 10-ая юбилейная онлайн-распродажа "Черная пятница рынка недвижимости". С 19 по 21 июля на сайте refriday.ru покупателей ждут скидки на квартиры, офисы, машиноместа и другую недвижимость. В 2024 году организаторы акции представят более 35 проектов от более чем 20 крупных московских застройщиков.С 19 по 21 июля в Москве в десятый раз состоится одно из самых ожидаемых мероприятий рынка недвижимости – "Черная пятница". В условиях отмены льготных ипотечных программ и стабильно высокой ключевой ставки акция является единственным реальным инструментом приобретения недвижимости на самых выгодных условиях с беспрецедентным для рынка дисконтом. За три дня покупатели смогут приобрести квартиры, апартаменты, машиноместа, кладовые в новостройках, недвижимость на старте продаж, а также коммерческие и офисные помещения в собственность или аренду на уникальных условиях.Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA вывела на рынок уникальный и масштабный онлайн-сервис по продаже новостроек с дисконтом десять лет назад. Основная идея "Черной пятницы" состоит в серьезных скидках, которые покупатели не смогут получить у компаний в любое другое время. Во время акции в 2023 году было забронировано недвижимости более чем на 8,2 млрд рублей, состоялось почти 2000 сделок. Общий объем скидок составил 5,2 млрд руб.В этом году организаторы "Черной пятницы" расширили программу для покупателей. В дни акции будут представлены выгодные предложения на проекты разных ценовых сегментов и стадий готовности. Впервые будут участвовать объекты на старте продаж. Это уникальное предложение, поскольку цены на самой ранней стадии реализации всегда самые доступные, а выбор планировочных решений самый широкий. Помимо этого "Черная пятница – 2024" впервые предложит перечень коммерческих объектов в аренду. Конкретные предложения по правилам акции станут известны только со стартом – в ночь с 18 на 19 июля. Однако для пользователей, которые пройдут регистрацию на сайте акции Refriday.ru заранее, доступ к информации о лотах станет доступен за час до старта.В этом году в столичном регионе по количеству предложений лидирует жилье бизнес-класса – 76% лотов, на долю комфорт-класса приходится 14% лотов, на премиум – 10%. Не менее 70% акционного предложения – это квартиры, апартаменты – 24%, 17% – коммерческая недвижимость, кладовые и машиноместа – 10%. Самые бюджетные предложения без учета скидок в комфорт-классе начинаются с 4,6 млн руб., а в бизнес-классе — от 5,2 млн руб. Свое участие уже заявили такие девелоперы, как "Донстрой", ЛСР, А101 , MR Group, ГК "Кортрос", "Велесстрой", AFI Development, Asterus, TOUCH, ГК "Гранель", PRIME, Oktober, West Wind, FIVE, COLDY, "Центр-Инвест" и другие. Участники еще будут присоединяться в течение недели."В этом году акция "Черная пятница" отмечает 10-летний юбилей. Подводя итоги первой десятилетки, мы видим, что все ожидания и планы бизнес-миссии полностью оправдались. Акция стабильно демонстрирует свою высокую эффективность и востребованность как со стороны девелоперов, так и со стороны покупателей. Более того, аналогов "Черной пятницы рынка недвижимости" нет ни в одной стране мира. Это единственная площадка, где можно приобрести жилые и коммерческие объекты в надежных проектах с беспрецедентно высоким дисконтом. В текущем году в условиях отмены главной льготной программы ипотеки и роста ипотечной ставки распродажа "Черная пятница", как никогда, актуальна и для поддержки покупателей, и для работы строительной отрасли", – отмечает Юлия Солодовникова, руководитель и управляющий партнер Ассоциации REPA, организатор "Черной пятницы".Акция проходит в два этапа. Во время подготовительного этапа, который продлится в течение 11 дней с 8 июля, можно будет ознакомиться со всеми объектами-участниками и оформить подписку на сайт, оставив свой имейл. У тех участников, кто заранее оформит подписку, доступ к распродаже откроется на час раньше остальных. Статистика предыдущих лет показывает, что до 45% предложений бронируются в первые часы распродажи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы, недвижимость