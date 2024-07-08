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Рубль усиливается в биржевой паре с юанем
Рубль усиливается в биржевой паре с юанем - 08.07.2024, ПРАЙМ
Рубль усиливается в биржевой паре с юанем
Рубль в понедельник вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 6 копеек, следует из данных Московской биржи. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T19:33+0300
2024-07-08T19:33+0300
2024-07-08T19:33+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль в понедельник вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 6 копеек, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов понедельника упал на 6 копеек, до 11,91 рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.16 мск дешевеет на 0,91%, до 85,77 доллара за баррель. РУБЛЬ НАЧИНАЕТ НЕДЕЛЮ РОСТОМ Курс юаня в понедельник снизился на 0,52%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 11,88-12,04 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 66 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль на старте недели периодически усиливался в биржевой паре с юанем, события там продолжают развиваться вокруг отметки 12. Между тем, доллар по индикаторам срочного рынка подорожал до 88,8 рубля. Официальный курс рубля к доллару на завтра установлен на уровне 88,16. Ситуация со спросом и предложением видится близкой к балансу", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Российская валюта продолжила укрепление, начатое в конце прошлой недели... Одним из факторов такой динамики может быть продолжительное снижение американской валюты на прошлой и в начале текущей недели, индекс доллара за неделю потерял около 1%", - отмечает Антон Кравченко из УК "Первая". Между тем, для значительного усиления рубля пока оснований нет, добавляет эксперт. "В понедельник на внебиржевом рынке рубль движется смешанно… Объемы торгов выглядят средними. Неделя начинается спокойно. У инвесторов и бизнеса точно есть время на то, чтобы осмотреться по сторонам. Новостной поток оценивается нейтральным", - говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". ПРОГНОЗЫ Кравченко считает, что на предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,8-12,2 рубля. Бахтин прогнозирует, что во вторник ориентиром для курса рубля к юаню будет диапазон 11,9-12,4 рубля. По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню во вторник будет диапазон 11,8-12,3 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 86-89 рублей, евро - в коридоре 93-96 рублей, прогнозирует аналитик.
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ПРАЙМ
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курсы валют, рубль, юань
Экономика, курсы валют, рубль, юань
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль в понедельник вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 6 копеек, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов понедельника упал на 6 копеек, до 11,91 рубля.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.16 мск дешевеет на 0,91%, до 85,77 доллара за баррель.
РУБЛЬ НАЧИНАЕТ НЕДЕЛЮ РОСТОМ
Курс юаня в понедельник снизился на 0,52%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 11,88-12,04 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 66 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи.
"Рубль на старте недели периодически усиливался в биржевой паре с юанем, события там продолжают развиваться вокруг отметки 12. Между тем, доллар по индикаторам срочного рынка подорожал до 88,8 рубля. Официальный курс рубля к доллару на завтра установлен на уровне 88,16. Ситуация со спросом и предложением видится близкой к балансу", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Российская валюта продолжила укрепление, начатое в конце прошлой недели... Одним из факторов такой динамики может быть продолжительное снижение американской валюты на прошлой и в начале текущей недели, индекс доллара за неделю потерял около 1%", - отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".
Между тем, для значительного усиления рубля пока оснований нет, добавляет эксперт.
"В понедельник на внебиржевом рынке рубль движется смешанно… Объемы торгов выглядят средними. Неделя начинается спокойно. У инвесторов и бизнеса точно есть время на то, чтобы осмотреться по сторонам. Новостной поток оценивается нейтральным", - говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Кравченко считает, что на предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,8-12,2 рубля.
Бахтин прогнозирует, что во вторник ориентиром для курса рубля к юаню будет диапазон 11,9-12,4 рубля.
По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню во вторник будет диапазон 11,8-12,3 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 86-89 рублей, евро - в коридоре 93-96 рублей, прогнозирует аналитик.
Мосбиржа начала публиковать курсы казахстанского тенге и белорусского рубля