https://1prime.ru/20240708/samokaty-849905413.html
Жестко, но справедливо: самокатчиков ждут "драконовские" штрафы
Жестко, но справедливо: самокатчиков ждут "драконовские" штрафы - 08.07.2024, ПРАЙМ
Жестко, но справедливо: самокатчиков ждут "драконовские" штрафы
ГД РФ рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий наказания для самокатчиков. В случае одобрения проекта пользователей средств индивидуальной... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T11:30+0300
2024-07-08T11:30+0300
2024-07-08T12:35+0300
госдума
самокаты
штраф
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. ГД РФ рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий наказания для самокатчиков. В случае одобрения проекта пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут жестко наказывать за нарушения рублем, сообщает "Парламентская газета".Согласно проекту, за перевозку пассажира или груза самокатчику придется заплатить штраф в размере 3 тыс. рублей. Перевозка детей и превышение скорости обойдутся дороже – в 5 тыс. рублей. Если же водитель индивидуального средства мобильности окажется пьяным, откажется от медицинского освидетельствования или проигнорирует требование инспектора ГИБДД остановиться, то штраф составит уже 30 тыс. рублей.Как предполагает издание, ко второму чтению парламентарии могут закрепить в поправках в законодательство термин "лицо, использующее для передвижения СИМ". Таким образом, действие закона распространится на водителей не только арендуемых, но и личных средств индивидуальной мобильности.Также, по данным издания, планируется усложнить регистрацию в кикшеринговых сервисах. Например, ввести регистрацию самокатов через госуслуги, причем в спецреестре.
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госдума, самокаты, штраф
Жестко, но справедливо: самокатчиков ждут "драконовские" штрафы
ПГ: самокатчиков ожидают крупные штрафы за езду вдвоем и другие нарушения
МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ.
ГД РФ рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий наказания для самокатчиков. В случае одобрения проекта пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут жестко наказывать за нарушения рублем, сообщает "Парламентская газета"
.
Согласно проекту, за перевозку пассажира или груза самокатчику придется заплатить штраф в размере 3 тыс. рублей. Перевозка детей и превышение скорости обойдутся дороже – в 5 тыс. рублей. Если же водитель индивидуального средства мобильности окажется пьяным, откажется от медицинского освидетельствования или проигнорирует требование инспектора ГИБДД остановиться, то штраф составит уже 30 тыс. рублей.
Как предполагает издание, ко второму чтению парламентарии могут закрепить в поправках в законодательство термин "лицо, использующее для передвижения СИМ". Таким образом, действие закона распространится на водителей не только арендуемых, но и личных средств индивидуальной мобильности.
В России хотят ужесточить штрафы для коллекторов
Также, по данным издания, планируется усложнить регистрацию в кикшеринговых сервисах. Например, ввести регистрацию самокатов через госуслуги, причем в спецреестре.