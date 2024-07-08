https://1prime.ru/20240708/samokaty-849905413.html

Жестко, но справедливо: самокатчиков ждут "драконовские" штрафы

Жестко, но справедливо: самокатчиков ждут "драконовские" штрафы - 08.07.2024, ПРАЙМ

Жестко, но справедливо: самокатчиков ждут "драконовские" штрафы

ГД РФ рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий наказания для самокатчиков. В случае одобрения проекта пользователей средств индивидуальной... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T11:30+0300

2024-07-08T11:30+0300

2024-07-08T12:35+0300

госдума

самокаты

штраф

https://cdnn.1prime.ru/img/83715/90/837159074_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_d90f8164221b54b481f650150028afad.jpg

МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. ГД РФ рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий наказания для самокатчиков. В случае одобрения проекта пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут жестко наказывать за нарушения рублем, сообщает "Парламентская газета".Согласно проекту, за перевозку пассажира или груза самокатчику придется заплатить штраф в размере 3 тыс. рублей. Перевозка детей и превышение скорости обойдутся дороже – в 5 тыс. рублей. Если же водитель индивидуального средства мобильности окажется пьяным, откажется от медицинского освидетельствования или проигнорирует требование инспектора ГИБДД остановиться, то штраф составит уже 30 тыс. рублей.Как предполагает издание, ко второму чтению парламентарии могут закрепить в поправках в законодательство термин "лицо, использующее для передвижения СИМ". Таким образом, действие закона распространится на водителей не только арендуемых, но и личных средств индивидуальной мобильности.Также, по данным издания, планируется усложнить регистрацию в кикшеринговых сервисах. Например, ввести регистрацию самокатов через госуслуги, причем в спецреестре.

https://1prime.ru/20240705/kollektory-849870173.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, самокаты, штраф