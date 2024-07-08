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Цены на СПГ в Европе и Азии могут выровняться, считают эксперты

Цены на СПГ в Европе и Азии могут выровняться, считают эксперты - 08.07.2024, ПРАЙМ

Цены на СПГ в Европе и Азии могут выровняться, считают эксперты

Снижение объемов сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке будет способствовать повышению закупочных цен и выравниванию котировок с азиатским... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T07:24+0300

2024-07-08T07:24+0300

2024-07-08T07:25+0300

экономика

спг

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Снижение объемов сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке будет способствовать повышению закупочных цен и выравниванию котировок с азиатским рынком, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк, комментируя уменьшение импорта европейскими странами СПГ. Объем поставок с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС в июне снизился до отметки чуть более 8 миллиардов кубометров, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Это на 12,6% меньше по сравнению с маем и на 31,8% – по сравнению с июнем прошлого года. Показатель стал минимальным за 2,5 года – с декабря 2021 года. Всего за полгода поступления СПГ с терминалов в газотранспортную сеть ЕС достигли 58,5 миллиарда кубометров, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Закупкам препятствовала неопределенность с параметрами введения новых санкций ЕС, которые в конечном счете ограничили лишь "перевалку" российского СПГ через порты на другие танкеры (иногда с перепродажей его другому собственнику) для последующей отправки в другие страны. Перепродажа сопутствовала в том числе закупке в газотранспортную систему ЕС", – отметил Миронюк. Снижение поставок также связано с формированием запасов для более прибыльного для "Новатэка" азиатского рынка, продолжил эксперт. Летом поставки с "Ямала СПГ" на премиальный азиатский рынок пойдут через "более короткий и безопасный маршрут". Пока не решится вопрос с приобретением СПГ-танкеров ледового класса, открытие летнего навигационного сезона в районе полуострова Ямал позволит проекту в течение двух-трех месяцев отгружать реальные объемы газа, добавил он. Дочерняя компания китайской CNOOC завершила строительство крупнейшего в Китае комплекса для хранения СПГ, что позволит аккумулировать больший объем российского экспорта, также отметил собеседник агентства. "Для европейского рынка снижение закупок будет способствовать повышению закупочных цен и выравниванию котировок СПГ с азиатским рынком", – сказал он в заключение.

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спг, европа