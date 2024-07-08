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США исключили из санкционных списков двоих россиян

США исключили из санкционных списков двоих россиян - 08.07.2024, ПРАЙМ

США исключили из санкционных списков двоих россиян

Вашингтон убрал из санкционных списков двоих россиян. Данную меру применили в том числе к Алексею Панферову, который, по данным американских СМИ, ранее занимал... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T18:51+0300

2024-07-08T18:51+0300

2024-07-08T18:51+0300

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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Вашингтон убрал из санкционных списков двоих россиян. Данную меру применили в том числе к Алексею Панферову, который, по данным американских СМИ, ранее занимал пост зампредседателя правления Совкомбанка. Об этом сообщил Минфин США. Из заявления ведомства следует, что из-под действия антироссийских санкций исключили Панферова Алексея Валерьевича, связанного с ПАО "Совкомбанк", а также Цареву Марину Игоревну, внесенную в список ограничений, касающихся киберпреступности. Согласно данным агентства Bloomberg, Алексей Панферов ранее был зампредом правления Совкомбанка.

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сша, санкции против рф, минфин сша