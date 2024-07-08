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США исключили из санкционных списков двоих россиян - 08.07.2024, ПРАЙМ
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США исключили из санкционных списков двоих россиян
США исключили из санкционных списков двоих россиян - 08.07.2024, ПРАЙМ
США исключили из санкционных списков двоих россиян
Вашингтон убрал из санкционных списков двоих россиян. Данную меру применили в том числе к Алексею Панферову, который, по данным американских СМИ, ранее занимал... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T18:51+0300
2024-07-08T18:51+0300
политика
сша
санкции против рф
минфин сша
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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Вашингтон убрал из санкционных списков двоих россиян. Данную меру применили в том числе к Алексею Панферову, который, по данным американских СМИ, ранее занимал пост зампредседателя правления Совкомбанка. Об этом сообщил Минфин США. Из заявления ведомства следует, что из-под действия антироссийских санкций исключили Панферова Алексея Валерьевича, связанного с ПАО "Совкомбанк", а также Цареву Марину Игоревну, внесенную в список ограничений, касающихся киберпреступности. Согласно данным агентства Bloomberg, Алексей Панферов ранее был зампредом правления Совкомбанка.
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сша, санкции против рф, минфин сша
Политика, США, санкции против РФ, Минфин США
18:51 08.07.2024
 
США исключили из санкционных списков двоих россиян

Минфин США: из санкционных списков исключены двое россиян — Панферов и Царева

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© AFP / Mladen Antonov
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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Вашингтон убрал из санкционных списков двоих россиян. Данную меру применили в том числе к Алексею Панферову, который, по данным американских СМИ, ранее занимал пост зампредседателя правления Совкомбанка. Об этом сообщил Минфин США.
Из заявления ведомства следует, что из-под действия антироссийских санкций исключили Панферова Алексея Валерьевича, связанного с ПАО "Совкомбанк", а также Цареву Марину Игоревну, внесенную в список ограничений, касающихся киберпреступности.
Согласно данным агентства Bloomberg, Алексей Панферов ранее был зампредом правления Совкомбанка.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
США боятся вводить санкции против используемых Россией танкеров, пишет NYT
Вчера, 14:37
 
ПолитикаСШАсанкции против РФМинфин США
 
 
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