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США исключили из санкционных списков двоих россиян
США исключили из санкционных списков двоих россиян - 08.07.2024, ПРАЙМ
США исключили из санкционных списков двоих россиян
Вашингтон убрал из санкционных списков двоих россиян. Данную меру применили в том числе к Алексею Панферову, который, по данным американских СМИ, ранее занимал... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T18:51+0300
2024-07-08T18:51+0300
2024-07-08T18:51+0300
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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Вашингтон убрал из санкционных списков двоих россиян. Данную меру применили в том числе к Алексею Панферову, который, по данным американских СМИ, ранее занимал пост зампредседателя правления Совкомбанка. Об этом сообщил Минфин США. Из заявления ведомства следует, что из-под действия антироссийских санкций исключили Панферова Алексея Валерьевича, связанного с ПАО "Совкомбанк", а также Цареву Марину Игоревну, внесенную в список ограничений, касающихся киберпреступности. Согласно данным агентства Bloomberg, Алексей Панферов ранее был зампредом правления Совкомбанка.
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сша, санкции против рф, минфин сша
Политика, США, санкции против РФ, Минфин США
США исключили из санкционных списков двоих россиян
Минфин США: из санкционных списков исключены двое россиян — Панферов и Царева
ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Вашингтон убрал из санкционных списков двоих россиян. Данную меру применили в том числе к Алексею Панферову, который, по данным американских СМИ, ранее занимал пост зампредседателя правления Совкомбанка. Об этом сообщил Минфин США.
Из заявления ведомства следует, что из-под действия антироссийских санкций исключили Панферова Алексея Валерьевича, связанного с ПАО "Совкомбанк", а также Цареву Марину Игоревну, внесенную в список ограничений, касающихся киберпреступности.
Согласно данным агентства Bloomberg, Алексей Панферов ранее был зампредом правления Совкомбанка.
США боятся вводить санкции против используемых Россией танкеров, пишет NYT