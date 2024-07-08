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Акционеры "Транснефти" утвердили дивиденды за 2023 год

Акционеры "Транснефти" утвердили дивиденды за 2023 год - 08.07.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Транснефти" утвердили дивиденды за 2023 год

Акционеры "Транснефти" утвердили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2023 год в размере 177,2 рубля на обыкновенную или привилегированную... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T15:38+0300

2024-07-08T15:38+0300

2024-07-08T15:38+0300

экономика

россия

транснефть

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Транснефти" утвердили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2023 год в размере 177,2 рубля на обыкновенную или привилегированную акцию, следует из материалов компании. "Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Транснефть" по результатам 2023 года в общей сумме 128 458 357 960 рублей, в том числе: по обыкновенным акциям (569 446 800 штук) в размере 100 905 972 960 рублей, что составляет 177,2 рубля на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям (155 487 500 штук) в размере 27 552 385 000 рублей, что составляет 177,2 рубля на одну привилегированную акцию", - говорится в сообщении.

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россия, транснефть