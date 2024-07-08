Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционеры "Транснефти" утвердили дивиденды за 2023 год - 08.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240708/transneft-849915647.html
Акционеры "Транснефти" утвердили дивиденды за 2023 год
Акционеры "Транснефти" утвердили дивиденды за 2023 год - 08.07.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Транснефти" утвердили дивиденды за 2023 год
Акционеры "Транснефти" утвердили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2023 год в размере 177,2 рубля на обыкновенную или привилегированную... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T15:38+0300
2024-07-08T15:38+0300
экономика
россия
транснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/82963/63/829636325_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_36a8c52ceda3c9bca2624bd3c8abe8ac.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Транснефти" утвердили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2023 год в размере 177,2 рубля на обыкновенную или привилегированную акцию, следует из материалов компании. "Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Транснефть" по результатам 2023 года в общей сумме 128 458 357 960 рублей, в том числе: по обыкновенным акциям (569 446 800 штук) в размере 100 905 972 960 рублей, что составляет 177,2 рубля на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям (155 487 500 штук) в размере 27 552 385 000 рублей, что составляет 177,2 рубля на одну привилегированную акцию", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82963/63/829636325_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_431417dae64fa9985c13ff9785366d53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, транснефть
Экономика, РОССИЯ, Транснефть
15:38 08.07.2024
 
Акционеры "Транснефти" утвердили дивиденды за 2023 год

Акционеры "Транснефти" утвердили дивиденды за 2023 год в 177,2 руб на акцию

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Транснефть"
Стенд компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Транснефти" утвердили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2023 год в размере 177,2 рубля на обыкновенную или привилегированную акцию, следует из материалов компании.
"Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Транснефть" по результатам 2023 года в общей сумме 128 458 357 960 рублей, в том числе: по обыкновенным акциям (569 446 800 штук) в размере 100 905 972 960 рублей, что составляет 177,2 рубля на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям (155 487 500 штук) в размере 27 552 385 000 рублей, что составляет 177,2 рубля на одну привилегированную акцию", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаРОССИЯТранснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала