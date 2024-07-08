https://1prime.ru/20240708/ukraina-849909885.html

Американские СМИ рассказали о будущем финансирования Украины

Американские СМИ рассказали о будущем финансирования Украины - 08.07.2024, ПРАЙМ

Американские СМИ рассказали о будущем финансирования Украины

Помощь от западных стран Украине, вероятнее всего, сократится даже в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах США, передает Foreign Affairs. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T13:07+0300

2024-07-08T13:07+0300

2024-07-08T13:07+0300

экономика

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Помощь от западных стран Украине, вероятнее всего, сократится даже в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах США, передает Foreign Affairs."Даже если Трамп не победит (на президентских выборах - ред.), вряд ли поток помощи от американского и европейского правительств продолжит поступать на уровне, близкому к тому, который был в последние 2,5 года", — сказано в материале издания.Отмечается, что инициатива о "мосте" к членству в НАТО, озвученная генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, может оказаться несостоятельной, если Трамп будет избран президентом.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта, вовлекают страны НАТО в противостояние и повлекут серьезные последствия.

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сша, украина, помощь