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Американские СМИ рассказали о будущем финансирования Украины - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Американские СМИ рассказали о будущем финансирования Украины
Американские СМИ рассказали о будущем финансирования Украины - 08.07.2024, ПРАЙМ
Американские СМИ рассказали о будущем финансирования Украины
Помощь от западных стран Украине, вероятнее всего, сократится даже в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах США, передает Foreign Affairs. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T13:07+0300
2024-07-08T13:07+0300
экономика
сша
украина
помощь
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Помощь от западных стран Украине, вероятнее всего, сократится даже в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах США, передает Foreign Affairs."Даже если Трамп не победит (на президентских выборах - ред.), вряд ли поток помощи от американского и европейского правительств продолжит поступать на уровне, близкому к тому, который был в последние 2,5 года", — сказано в материале издания.Отмечается, что инициатива о "мосте" к членству в НАТО, озвученная генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, может оказаться несостоятельной, если Трамп будет избран президентом.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта, вовлекают страны НАТО в противостояние и повлекут серьезные последствия.
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сша, украина, помощь
Экономика, США, УКРАИНА, помощь
13:07 08.07.2024
 
Американские СМИ рассказали о будущем финансирования Украины

FA: помощь Киеву может сократиться, даже если Трамп проиграет на выборах в США

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Помощь от западных стран Украине, вероятнее всего, сократится даже в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах США, передает Foreign Affairs.
"Даже если Трамп не победит (на президентских выборах - ред.), вряд ли поток помощи от американского и европейского правительств продолжит поступать на уровне, близкому к тому, который был в последние 2,5 года", — сказано в материале издания.
Отмечается, что инициатива о "мосте" к членству в НАТО, озвученная генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, может оказаться несостоятельной, если Трамп будет избран президентом.
Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта, вовлекают страны НАТО в противостояние и повлекут серьезные последствия.
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