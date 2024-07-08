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Уже все: внебиржевой валютный рынок обнулил санкции США

Уже все: внебиржевой валютный рынок обнулил санкции США - 08.07.2024, ПРАЙМ

Уже все: внебиржевой валютный рынок обнулил санкции США

Доллар, евро и юань по отношению к рублю на прошлой неделе чувствовали себя очень хорошо. С начала июля биржевой курс юаня подорожал на 1,4% по отношению к... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T07:18+0300

2024-07-08T07:18+0300

2024-07-08T07:18+0300

экономика

рубль

доллар

евро

юань

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Доллар, евро и юань по отношению к рублю на прошлой неделе чувствовали себя очень хорошо. С начала июля биржевой курс юаня подорожал на 1,4% по отношению к рублю, а доллар на внебиржевом рынке вырос к рублю на 1,5%, немного превысив к концу недели значение 88 руб. Евро на внебиржевом рынке очень сильно вырос к рублю, на 2,3%, и поднялся выше 95 руб.Незапланированный визит в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в пятницу способствовал небольшому отскоку рубля вверх в рамках коррекции, но в целом рубль на неделе оставался на негативной территории. Начало каждого месяца – традиционный период ослабления рубля после окончания налогового периода, и начало июля для рубля исключением не стало. Объявление Минфина об увеличении в июле в 1,5 раза по сравнению с июнем объёма ежедневных покупок валюты на бирже добавило негатива рублю.Мы ожидаем, что на следующей неделе доллар может колебаться в рамках 86-90 руб., евро – в коридоре 93-97 руб., юань – в пределах 11,9-12,3 руб. С высокой вероятностью к середине лета доллар так и останется на отметках значительно ниже 90 руб.Евро/доллар: подвох определенЕвро на прошлой неделе довольно неплохо вырос по отношению к доллару. Курс евро к доллару за неделю повысился на 0,9% к доллару и поднялся выше 1,0830 долл. Президентская предвыборная кампания в США, в которой стали явно заметны разногласия в верхушке Демократической партии, ослабили доллар на прошлой неделе. Ожидания скорого начала снижения процентных ставок в США также не благоприятствуют укреплению доллара по отношению к мировым резервным валютам. Зато ужесточившаяся риторика ЕЦБ относительно того, что дальнейшее снижение процентных ставок в июле было бы преждевременным, сработали на укрепление евро. Мы полагаем, что на следующей неделе евро к доллару будет колебаться в коридоре 1,0780-1,0900 долл.Стоит отметить, что валютная пара евро/доллар по-прежнему остается самым востребованным инструментом у российских трейдеров внебиржевого валютного рынка. Доля торгов по евро/доллар в "Альфа-Форекс" в течение первых пяти месяцев текущего года приблизилась к 35% и остается на сегодняшней день стабильно высокой. Санкциям США неподвластен российский внебиржевой валютный рынок: торги на нем идут стабильно и штатно, замороженных активов попросту нет, при этом любые суммы в долларах, евро, юанях и рублях можно вывести со счетов без каких-либо ограничений до двух рабочих дней. Санкции США не работают, а российские трейдеры продолжают торговать и зарабатывать.Нефть: стагнация после ростаЗа неделю цена нефти Brent практически не изменилась, торги завершились в прошлую пятницу на отметке $86,54 за баррель, почти также, как и в начале недели. С 1 июля и до конца третьего квартала на нефтяной рынок будут по-прежнему влиять ограничения добычи нефти со стороны ОПЕК+, в том числе и добровольные ограничения. На мировом рынке нефти наблюдается небольшая стагнация цен после бурного роста в июне. Существенного дефицита нет, но нет и значительного профицита.Мы считаем, что на следующей неделе цена Brent может колебаться в коридоре $83-88 за баррель, что будет во многом зависеть от динамики коммерческих запасов в мире.

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2024

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

рубль, доллар, евро, юань