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Венгрия обяжет "провоенные" СМИ отчитываться о зарубежном финансировании - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Венгрия обяжет "провоенные" СМИ отчитываться о зарубежном финансировании
Венгрия обяжет "провоенные" СМИ отчитываться о зарубежном финансировании - 08.07.2024, ПРАЙМ
Венгрия обяжет "провоенные" СМИ отчитываться о зарубежном финансировании
Правительство Венгрии вводит новые требования для СМИ, получающих финансирование на проведение "провоенной пропаганды". Об этом заявил глава администрации... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T15:01+0300
2024-07-08T15:01+0300
политика
венгрия
сми
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БУДАПЕШТ, 8 июл - ПРАЙМ. Правительство Венгрии вводит новые требования для СМИ, получающих финансирование на проведение "провоенной пропаганды". Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Правительство приняло решение о плане антивоенных действий. Он содержит в себе несколько шагов. Первый - мы хотим выступить против провоенной пропаганды, считаем важным максимальную прозрачность для партий и СМИ. Поэтому мы обязуем партии и СМИ делать прозрачными их источники", — отметил он.Гуйяш также заметил, что этот шаг направлен на борьбу с политическим, юридическим и финансовым давлением, воздействующим на Венгрию и пытающимся превратить ее в "провоенную страну".Правительство также решило, что транснациональные компании, получившие сверхприбыли в рамках военных действий, должны вносить свой вклад в оборону страны.Ранее в декабре 2023 года в Венгрии был принят закон о контроле иностранного финансирования участников выборов, получение средств из-за рубежа будет наказываться тюремным сроком до трех лет.
https://1prime.ru/20240708/vengriya-849905150.html
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венгрия, сми
Политика, ВЕНГРИЯ, СМИ
15:01 08.07.2024
 
Венгрия обяжет "провоенные" СМИ отчитываться о зарубежном финансировании

Гуйяш: Венгрия обяжет "провоенные" СМИ отчитываться о зарубежном финансировании

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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БУДАПЕШТ, 8 июл - ПРАЙМ. Правительство Венгрии вводит новые требования для СМИ, получающих финансирование на проведение "провоенной пропаганды". Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Правительство приняло решение о плане антивоенных действий. Он содержит в себе несколько шагов. Первый - мы хотим выступить против провоенной пропаганды, считаем важным максимальную прозрачность для партий и СМИ. Поэтому мы обязуем партии и СМИ делать прозрачными их источники", — отметил он.
Гуйяш также заметил, что этот шаг направлен на борьбу с политическим, юридическим и финансовым давлением, воздействующим на Венгрию и пытающимся превратить ее в "провоенную страну".
Правительство также решило, что транснациональные компании, получившие сверхприбыли в рамках военных действий, должны вносить свой вклад в оборону страны.
Ранее в декабре 2023 года в Венгрии был принят закон о контроле иностранного финансирования участников выборов, получение средств из-за рубежа будет наказываться тюремным сроком до трех лет.
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
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