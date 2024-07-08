https://1prime.ru/20240708/vengriya-849914439.html

Венгрия обяжет "провоенные" СМИ отчитываться о зарубежном финансировании

Венгрия обяжет "провоенные" СМИ отчитываться о зарубежном финансировании - 08.07.2024, ПРАЙМ

Венгрия обяжет "провоенные" СМИ отчитываться о зарубежном финансировании

Правительство Венгрии вводит новые требования для СМИ, получающих финансирование на проведение "провоенной пропаганды". Об этом заявил глава администрации... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T15:01+0300

2024-07-08T15:01+0300

2024-07-08T15:01+0300

политика

венгрия

сми

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БУДАПЕШТ, 8 июл - ПРАЙМ. Правительство Венгрии вводит новые требования для СМИ, получающих финансирование на проведение "провоенной пропаганды". Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Правительство приняло решение о плане антивоенных действий. Он содержит в себе несколько шагов. Первый - мы хотим выступить против провоенной пропаганды, считаем важным максимальную прозрачность для партий и СМИ. Поэтому мы обязуем партии и СМИ делать прозрачными их источники", — отметил он.Гуйяш также заметил, что этот шаг направлен на борьбу с политическим, юридическим и финансовым давлением, воздействующим на Венгрию и пытающимся превратить ее в "провоенную страну".Правительство также решило, что транснациональные компании, получившие сверхприбыли в рамках военных действий, должны вносить свой вклад в оборону страны.Ранее в декабре 2023 года в Венгрии был принят закон о контроле иностранного финансирования участников выборов, получение средств из-за рубежа будет наказываться тюремным сроком до трех лет.

https://1prime.ru/20240708/vengriya-849905150.html

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венгрия, сми