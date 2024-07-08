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Россия и Китай проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток"

Россия и Китай проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток" - 08.07.2024, ПРАЙМ

Россия и Китай проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток"

Вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин и вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев 9 июля проведут заседание комиссии "Северо-Восток -... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T06:57+0300

2024-07-08T06:57+0300

2024-07-08T06:59+0300

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин и вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев 9 июля проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток" во Владивостоке, передает Минкоммерции КНР. В сообщении министерства указывается: "Пятое заседание российско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству "Северо-Восток - Дальний Восток" пройдет 9 июля во Владивостоке, Россия". Также ведомство сообщило, что Чжан Гоцин и Трутнев будут сопредседателями на заседании.

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китай

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