Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток" - 08.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240708/zasedanie-849896962.html
Россия и Китай проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток"
Россия и Китай проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток" - 08.07.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток"
Вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин и вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев 9 июля проведут заседание комиссии "Северо-Восток -... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T06:57+0300
2024-07-08T06:59+0300
экономика
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/82645/67/826456734_0:263:2704:1784_1920x0_80_0_0_d903d306624a295c91f93463e7540522.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин и вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев 9 июля проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток" во Владивостоке, передает Минкоммерции КНР. В сообщении министерства указывается: "Пятое заседание российско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству "Северо-Восток - Дальний Восток" пройдет 9 июля во Владивостоке, Россия". Также ведомство сообщило, что Чжан Гоцин и Трутнев будут сопредседателями на заседании.
https://1prime.ru/20240707/korabl-849888192.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82645/67/826456734_0:10:2704:2038_1920x0_80_0_0_c88194514ff9eeebb095afeb4aa0064b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ
06:57 08.07.2024 (обновлено: 06:59 08.07.2024)
 
Россия и Китай проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток"

Минком: РФ и Китай проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток"

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев . Архивное фото
Юрий Трутнев . Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин и вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев 9 июля проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток" во Владивостоке, передает Минкоммерции КНР.
В сообщении министерства указывается: "Пятое заседание российско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству "Северо-Восток - Дальний Восток" пройдет 9 июля во Владивостоке, Россия".
Вид на Красное море - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
Китай отправил "корабль-монстр" на спорную территорию
Вчера, 11:46
Также ведомство сообщило, что Чжан Гоцин и Трутнев будут сопредседателями на заседании.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала