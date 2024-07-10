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Матвиенко назвала число стран в очереди на присоединение к БРИКС
Матвиенко назвала число стран в очереди на присоединение к БРИКС - 10.07.2024, ПРАЙМ
Матвиенко назвала число стран в очереди на присоединение к БРИКС
Двадцать четыре страны стоят в очереди на вступление в БРИКС, нужно выработать критерии их присоединения. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 24" спикер... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T17:47+0300
2024-07-10T17:47+0300
2024-07-10T17:47+0300
политика
брикс
валентина матвиенко
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Двадцать четыре страны стоят в очереди на вступление в БРИКС, нужно выработать критерии их присоединения. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 24" спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Но посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС", - сказала она.По словам Матвиенко, необходимо выработать критерии для вступления в организацию."Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников, у которого совпадают взгляды на развитие международных отношений, на роль ООН, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства, которые за то, чтобы работали международные законы, а не кем-то придуманные правила и так далее", - пояснила председатель СФ.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.5 июля глава Минэкономики Ливии Мухаммед аль-Хувейдж отмечал, что страна готова присоединиться к любой международной экономической организации, в том числе к БРИКС.
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брикс, валентина матвиенко
Политика, БРИКС, Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала число стран в очереди на присоединение к БРИКС
Матвиенко: в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Двадцать четыре страны стоят в очереди на вступление в БРИКС, нужно выработать критерии их присоединения. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 24" спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Но посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС", - сказала она.
По словам Матвиенко, необходимо выработать критерии для вступления в организацию.
"Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников, у которого совпадают взгляды на развитие международных отношений, на роль ООН, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства, которые за то, чтобы работали международные законы, а не кем-то придуманные правила и так далее", - пояснила председатель СФ.
В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.
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Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.
МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.
5 июля глава Минэкономики Ливии Мухаммед аль-Хувейдж отмечал, что страна готова присоединиться к любой международной экономической организации, в том числе к БРИКС.