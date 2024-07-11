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РБК: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана
РБК: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана - 11.07.2024, ПРАЙМ
РБК: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана
Центральный депозитарий Казахстана попросил клиентов ввывести бумаги из своего контура на фоне введения ограничений со стороны США против Национального... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T09:10+0300
2024-07-11T09:10+0300
2024-07-11T09:10+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Центральный депозитарий Казахстана попросил клиентов ввывести бумаги из своего контура на фоне введения ограничений со стороны США против Национального расчетного депозитария (НРД), сообщает РБК."Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил клиентов (брокеров, управляющие компании) до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания", — сказано в материале.Отмечается, что уведомление было разослано казахстанским депозитарием всем местным участникам. По завершении роков на проведение операций, возможность исполнения приказов Центральным депозитарием по этим инструментам будет рассматриваться с учетом особенностей возможных ограничений, следует из заявления депозитария.Казахстанский депозитарий просит своих клиентов направить поручения на вывод финансовых инструментов с российским ISIN из номинального держания до указанной даты. После этого возможность исполнения поручений будет рассматриваться с учетом возможных ограничений.Эксперты отмечают, что рекомендации казахстанского депозитария могут быть связаны с рекомендациями европейского депозитария Euroclear, с которым у Центрального депозитария Казахстана есть мост. Euroclear также может направить подобные требования в другие депозитарии, заключили в издании.
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россия, казахстан, активы
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, активы
РБК: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана
РБК: депозитарий Казахстана просит вывести российские бумаги из своего контура
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
Центральный депозитарий Казахстана попросил клиентов ввывести бумаги из своего контура на фоне введения ограничений со стороны США против Национального расчетного депозитария (НРД), сообщает
РБК.
"Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил клиентов (брокеров, управляющие компании) до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания", — сказано в материале.
Отмечается, что уведомление было разослано казахстанским депозитарием всем местным участникам. По завершении роков на проведение операций, возможность исполнения приказов Центральным депозитарием по этим инструментам будет рассматриваться с учетом особенностей возможных ограничений, следует из заявления депозитария.
Казахстанский депозитарий просит своих клиентов направить поручения на вывод финансовых инструментов с российским ISIN из номинального держания до указанной даты. После этого возможность исполнения поручений будет рассматриваться с учетом возможных ограничений.
Эксперты отмечают, что рекомендации казахстанского депозитария могут быть связаны с рекомендациями европейского депозитария Euroclear, с которым у Центрального депозитария Казахстана есть мост. Euroclear также может направить подобные требования в другие депозитарии, заключили в издании.
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