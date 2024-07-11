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Следствие попросило перевести генерала Попова под домашний арест
Следствие попросило перевести генерала Попова под домашний арест - 11.07.2024, ПРАЙМ
Следствие попросило перевести генерала Попова под домашний арест
Следственный комитет подал ходатайство о переводе бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова под домашний арест. Об этом говорится в... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:04+0300
2024-07-11T17:04+0300
2024-07-11T17:04+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет подал ходатайство о переводе бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова под домашний арест. Об этом говорится в картотеке дела."Зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", — указано в материалах суда.Отмечается, что суд планирует рассмотреть обращение 15 июля.По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения.Сумма ущерба превышает 100 миллионов рублей. Кроме того, военнослужащий получил дополнительно чуть более одного миллиона рублей в качестве вознаграждения.
https://1prime.ru/20240704/popov-849767211.html
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россия, ск
Следствие попросило перевести генерала Попова под домашний арест
Следствие просит перевести экс-командующего 58-й армией под домашний арест
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет подал ходатайство о переводе бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова под домашний арест. Об этом говорится в картотеке дела.
"Зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", — указано в материалах суда.
Отмечается, что суд планирует рассмотреть обращение 15 июля.
По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения.Сумма ущерба превышает 100 миллионов рублей.
Кроме того, военнослужащий получил дополнительно чуть более одного миллиона рублей в качестве вознаграждения.
Следствие считает, что генерал Попов незаконно заработал миллион рублей