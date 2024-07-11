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Следствие попросило перевести генерала Попова под домашний арест

Следствие попросило перевести генерала Попова под домашний арест - 11.07.2024, ПРАЙМ

Следствие попросило перевести генерала Попова под домашний арест

Следственный комитет подал ходатайство о переводе бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова под домашний арест. Об этом говорится в... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T17:04+0300

2024-07-11T17:04+0300

2024-07-11T17:04+0300

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ск

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет подал ходатайство о переводе бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова под домашний арест. Об этом говорится в картотеке дела."Зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", — указано в материалах суда.Отмечается, что суд планирует рассмотреть обращение 15 июля.По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения.Сумма ущерба превышает 100 миллионов рублей. Кроме того, военнослужащий получил дополнительно чуть более одного миллиона рублей в качестве вознаграждения.

https://1prime.ru/20240704/popov-849767211.html

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