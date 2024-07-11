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"Пока не поздно". В США запаниковали из-за ключевой встречи в России
"Пока не поздно". В США запаниковали из-за ключевой встречи в России - 11.07.2024, ПРАЙМ
"Пока не поздно". В США запаниковали из-за ключевой встречи в России
В мире растет недовольство политикой США, на это указывает встреча глав МИД стран БРИКС в июне. Такое мнение в статье для издания Newsweek выразил международный | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T09:33+0300
2024-07-11T09:33+0300
2024-07-11T09:33+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В мире растет недовольство политикой США, на это указывает встреча глав МИД стран БРИКС в июне. Такое мнение в статье для издания Newsweek выразил международный обозреватель Адам Галлахер.Встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходила 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Совещание было первым после расширения объединения в январе 2024 года.Как отметил Галлахер, средства массовой информации и наблюдатели уделяли внимание саммитам по Украине в Швейцарии и встрече "Большой семерки", но не БРИКС, где присутствовали "без малого два десятка стран" Глобального Юга. По его словам, заседание показало, что политика Вашингтона у большинства государств вызывает отторжение. Обозреватель назвал отличиями саммита БРИКС от западных форумов приоритет проблем Юга, продвижение новых, более справедливых систем безопасности, управления и финансов. Кроме того, подчеркнул Галлахер, особую опасность для Штатов представляет дедолларизация, которую предлагает объединение."Пока не поздно, США должны пересмотреть непоколебимую приверженность идее мирового лидерства, автоматическое применение санкций и лицемерную позицию в отношении "порядка, основанного на правилах". Необходимо проявлять сдержанность на фоне объединения крупнейших стран планеты ради вытеснения доллара", - заключил обозреватель.
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сша, россия, брикс, дедолларизация
Политика, США, РОССИЯ, БРИКС, дедолларизация
"Пока не поздно". В США запаниковали из-за ключевой встречи в России
Newsweek: встреча БРИКС в июне говорит о растущем отторжении политики США в мире
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
В мире растет недовольство политикой США, на это указывает встреча глав МИД стран БРИКС в июне. Такое мнение в статье для издания Newsweek
выразил международный обозреватель Адам Галлахер.
Встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходила 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Совещание было первым после расширения объединения в январе 2024 года.
Как отметил Галлахер, средства массовой информации и наблюдатели уделяли внимание саммитам по Украине в Швейцарии и встрече "Большой семерки", но не БРИКС, где присутствовали "без малого два десятка стран" Глобального Юга. По его словам, заседание показало, что политика Вашингтона у большинства государств вызывает отторжение.
Обозреватель назвал отличиями саммита БРИКС от западных форумов приоритет проблем Юга, продвижение новых, более справедливых систем безопасности, управления и финансов.
Кроме того, подчеркнул Галлахер, особую опасность для Штатов представляет дедолларизация, которую предлагает объединение.
"Пока не поздно, США должны пересмотреть непоколебимую приверженность идее мирового лидерства, автоматическое применение санкций и лицемерную позицию в отношении "порядка, основанного на правилах". Необходимо проявлять сдержанность на фоне объединения крупнейших стран планеты ради вытеснения доллара", - заключил обозреватель.
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