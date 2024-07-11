https://1prime.ru/20240711/kholodnaya-voyna-850030759.html

Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков

Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков - 11.07.2024, ПРАЙМ

Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решении разместить дальнобойное оружие США в Германии, заявил, что мы идем уверенными шагами к... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T22:03+0300

2024-07-11T22:03+0300

2024-07-11T22:03+0300

политика

германия

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решении разместить дальнобойное оружие США в Германии, заявил, что мы идем уверенными шагами к холодной войне. "Идем уверенными шагами к холодной войне. Все это уже было", — сказал он.Песков добавил, что все атрибуты холодной войны с конфронтацией и с прямым противостоянием возвращаются в отношениях РФ с Западом.С целью помочь Украине США, Италия, Румыния и Нидерланды обещают отправить Киеву пять новых систем ПВО. Это включает американские комплексы Patriot, итальянские SAMP-T и другие тактические системы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также ранее подтвердил эту информацию.

https://1prime.ru/20240711/germaniya-850029126.html

германия

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германия, дмитрий песков, нато