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Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков - 11.07.2024, ПРАЙМ
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решении разместить дальнобойное оружие США в Германии, заявил, что мы идем уверенными шагами к... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T22:03+0300
2024-07-11T22:03+0300
политика
германия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решении разместить дальнобойное оружие США в Германии, заявил, что мы идем уверенными шагами к холодной войне. "Идем уверенными шагами к холодной войне. Все это уже было", — сказал он.Песков добавил, что все атрибуты холодной войны с конфронтацией и с прямым противостоянием возвращаются в отношениях РФ с Западом.С целью помочь Украине США, Италия, Румыния и Нидерланды обещают отправить Киеву пять новых систем ПВО. Это включает американские комплексы Patriot, итальянские SAMP-T и другие тактические системы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также ранее подтвердил эту информацию.
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германия, дмитрий песков, нато
Политика, ГЕРМАНИЯ, Дмитрий Песков, НАТО
22:03 11.07.2024
 
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков

Песков: решение по дальнобойному оружию США в ФРГ ведет к холодной войне

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решении разместить дальнобойное оружие США в Германии, заявил, что мы идем уверенными шагами к холодной войне.
"Идем уверенными шагами к холодной войне. Все это уже было", — сказал он.
Песков добавил, что все атрибуты холодной войны с конфронтацией и с прямым противостоянием возвращаются в отношениях РФ с Западом.
С целью помочь Украине США, Италия, Румыния и Нидерланды обещают отправить Киеву пять новых систем ПВО. Это включает американские комплексы Patriot, итальянские SAMP-T и другие тактические системы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также ранее подтвердил эту информацию.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
В ФРГ высказались о планах США разместить ударные системы в Германии
20:10
 
ПолитикаГЕРМАНИЯДмитрий ПесковНАТО
 
 
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