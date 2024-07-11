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Нефтяные фьючерсы растут на сокращении запасов сырой нефти и бензина в США

Нефтяные фьючерсы растут на сокращении запасов сырой нефти и бензина в США - 11.07.2024, ПРАЙМ

Нефтяные фьючерсы растут на сокращении запасов сырой нефти и бензина в США

Цены на нефть в четверг растут после данных, указавших на сокращение запасов сырой нефти в связи с тем, что американские нефтеперерабатывающие заводы увеличили... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:52+0300

2024-07-11T11:52+0300

2024-07-11T11:52+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг растут после данных, указавших на сокращение запасов сырой нефти в связи с тем, что американские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы переработки. Кроме того, запасы бензина также снизились, что свидетельствует об укреплении спроса.Фьючерсы на нефть марки Brent к 06.20 по Гринвичу подорожали на 62 цента, или 0,73%, до 85,70 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 60 центов, или на 0,73%, до 82,70 доллара за баррель."Отскок в значительной степени обусловлен продолжающимся сокращением запасов в США, о котором сообщило Управление энергетической информации (EIA)", - сказал агентству Reuters руководитель группы энергетического сектора DBS Bank Сувро Саркар.EIA сообщило, что на неделе, истекшей 5 июля, запасы нефти сократились на 3,4 млн баррелей, до 445,1 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали более скромного сокращения запасов, на 1,3 млн баррелей.Запасы бензина снизились на 2 млн баррелей, до 229,7 млн баррелей, что заметно превосходит прогноз аналитиков, ожидавших сокращения на 600 000 баррелей. Данные охватывают неделю, на которую пришелся День независимости.Организация стран-экспортеров нефти сохранила свой прогноз относительно сильного увеличения мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 годах, заявив в среду, что устойчивый экономический рост и авиаперевозки будут поддерживать потребление топлива в летние месяцы."Вероятно, будет больше бычьих факторов, чем медвежьих, и в этот период они будут поддерживать цены на нефть", - сказал Саркар.Однако рост цен был сдержанным, поскольку перебои в поставках на нефтеперерабатывающие заводы и шельфовые производственные объекты из-за урагана "Берил" были минимальными.Между тем на этой неделе в США выйдут данные по инфляции, включая индекс потребительских цен (CPI) в четверг и индекс цен производителей (PPI) в пятницу, которые могут задать тон на рынке.Оцениваемая на рынке вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов к сентябрю выросла до 74% с 70% во вторник и 45% месяц назад, согласно данным CME FedWatch.Снижение процентных ставок уменьшает стоимость заимствований, что может стимулировать экономическую активность и спрос на нефть.Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что центральный банк США будет принимать решения по процентным ставкам, когда это будет необходимо, отбросив предположения о том, что сентябрьское снижение ставки может рассматриваться как политический акт в преддверии осенних президентских выборов.

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