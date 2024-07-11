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Российский посол указал на "очевидную угрозу" в действиях Германии
Российский посол указал на "очевидную угрозу" в действиях Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ
Российский посол указал на "очевидную угрозу" в действиях Германии
Размещение дальнобойных ракет на территории Германии с 2026 года - "очевидная и непосредственная угроза" безопасности России, будут приняты адекватные ответные... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:41+0300
2024-07-11T17:41+0300
2024-07-11T17:41+0300
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БЕРЛИН, 11 июл - ПРАЙМ. Размещение дальнобойных ракет на территории Германии с 2026 года - "очевидная и непосредственная угроза" безопасности России, будут приняты адекватные ответные меры, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.Такие действия приведут к напряженности и гонки вооружений, рискам неконтролируемой эскалации, непоправимым последствиям, перечислил угрозы дипломат. Однако же российская сторона рассчитывает, что германские политические элиты еще раз взвесят целесообразность размещения таких вооружений. Пентагон намерен через полтора-два года разместить в Германии дальнобойные ударные системы, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Крылатые ракеты "Томагавк", в частности, обладают дальностью полета до 5500 километров.
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сша, германия, россия, пентагон, ракеты
Вооружения, США, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Пентагон, ракеты
Российский посол указал на "очевидную угрозу" в действиях Германии
Посол: размещение дальнобойных ракет в ФРГ - угроза безопасности России
БЕРЛИН, 11 июл - ПРАЙМ. Размещение дальнобойных ракет на территории Германии с 2026 года - "очевидная и непосредственная угроза" безопасности России, будут приняты адекватные ответные меры, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
Такие действия приведут к напряженности и гонки вооружений, рискам неконтролируемой эскалации, непоправимым последствиям, перечислил угрозы дипломат. Однако же российская сторона рассчитывает, что германские политические элиты еще раз взвесят целесообразность размещения таких вооружений.
Пентагон намерен через полтора-два года разместить в Германии дальнобойные ударные системы, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Крылатые ракеты "Томагавк", в частности, обладают дальностью полета до 5500 километров.
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