https://1prime.ru/20240711/rakety-850026890.html

Российский посол указал на "очевидную угрозу" в действиях Германии

Российский посол указал на "очевидную угрозу" в действиях Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ

Российский посол указал на "очевидную угрозу" в действиях Германии

Размещение дальнобойных ракет на территории Германии с 2026 года - "очевидная и непосредственная угроза" безопасности России, будут приняты адекватные ответные... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T17:41+0300

2024-07-11T17:41+0300

2024-07-11T17:41+0300

вооружения

сша

германия

россия

пентагон

ракеты

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БЕРЛИН, 11 июл - ПРАЙМ. Размещение дальнобойных ракет на территории Германии с 2026 года - "очевидная и непосредственная угроза" безопасности России, будут приняты адекватные ответные меры, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.Такие действия приведут к напряженности и гонки вооружений, рискам неконтролируемой эскалации, непоправимым последствиям, перечислил угрозы дипломат. Однако же российская сторона рассчитывает, что германские политические элиты еще раз взвесят целесообразность размещения таких вооружений. Пентагон намерен через полтора-два года разместить в Германии дальнобойные ударные системы, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Крылатые ракеты "Томагавк", в частности, обладают дальностью полета до 5500 километров.

https://1prime.ru/20240711/mishen-850021407.html

сша

германия

пентагон

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сша, германия, россия, пентагон, ракеты