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Плохой сценарий: Евросоюзу предрекли развал из-за Украины

Плохой сценарий: Евросоюзу предрекли развал из-за Украины - 11.07.2024, ПРАЙМ

Плохой сценарий: Евросоюзу предрекли развал из-за Украины

Страны ЕС пожертвовали своей экономикой ради финансирования Киева и едва смогли преодолеть рецессию, говорится в материале агентства РИА Новости. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T09:45+0300

2024-07-11T09:45+0300

2024-07-11T09:45+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Страны ЕС пожертвовали своей экономикой ради финансирования Киева и едва смогли преодолеть рецессию, говорится в материале агентства РИА Новости."Наблюдатели не исключают и более жесткого сценария: усиливающиеся проблемы и разногласия заставят некоторые государства покинуть союз — по примеру Великобритании. А потом — развал блока и крах единой валюты", — сказано в публикации.В статье также отмечается, что главные экономики ЕС, такие как Германия и Франция, уже столкнулись с технической рецессией, в остальных европейских государствах также зафиксирован экономический спад.Кроме того, этому спаду экономики способствовали антироссийские санкции, рост цен на энергоносители, снижение промышленного производства, высокая инфляция, слабая потребительская активность и нечеткая монетарная политика Европейского центрального банка.В 2023 году ВВП еврозоны увеличится всего на 0,1%. В первом квартале 2024 года прогнозируется небольшой прирост на 0,3%. Евросоюз, тем не менее, продолжает финансировать Украину, выделяя ей значительные суммы.В издании заключили, что кризис евро и распад ЕС вполне реален, если страны-участницы не найдут решение для системных экономических проблем.

https://1prime.ru/20240705/ekonomika-849861282.html

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