https://1prime.ru/20240711/sammit-po-ukraine-850003832.html

Украина хочет провести новую конференцию с участием России, пишут СМИ

Украина хочет провести новую конференцию с участием России, пишут СМИ - 11.07.2024, ПРАЙМ

Украина хочет провести новую конференцию с участием России, пишут СМИ

Украинские власти хотят организовать еще один мирный саммит по деэскалации конфликта, сообщила журналиста агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T06:06+0300

2024-07-11T06:06+0300

2024-07-11T06:06+0300

россия

украина

саммит

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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Украинские власти хотят организовать еще один мирный саммит по деэскалации конфликта, сообщила журналиста агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в своем аккаунте в соцсети X.Согласно материалу, саммит планируется провести до президентских выборов в США. В этой связи журналистка отметила, что такое желание обусловлено беспокойством Киева из-за потенциального возвращения в Белый дом Дональда Трампа."Киев хочет созвать вторую (после швейцарской — ред.) встречу для достижения справедливого... урегулирования на Украине перед выборами в США в ноябре — на этот раз с участием России", — заявила журналистка.Выборы президента США пройдут 5 ноября.Первая "мирная" конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в ней подтвердили свыше 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.Россия приглашения на саммит не получала. Как позднее отметила официльный представитель российского МИД Мария Захарова, даже если бы приглашение было получено, Россия не стала бы принимать участие в этом мероприятии.Впоследствии некоторые западные лидеры высказывались за необходимость участия России в саммите по Украине, так как "мирная" конференция может проходить только в условиях присутствия всех сторон конфликта.

https://1prime.ru/20240616/medvedev-849214656.html

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россия, украина, саммит