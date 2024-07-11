https://1prime.ru/20240711/saudovskaya_araviya-850018423.html

Сильный ход: Саудовская Аравия готова отомстить G7 за кражу активов России

Сильный ход: Саудовская Аравия готова отомстить G7 за кражу активов России - 11.07.2024, ПРАЙМ

Сильный ход: Саудовская Аравия готова отомстить G7 за кражу активов России

Эр-Рияд пригрозил G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию российских активов, сообщает издание La Nouvelle Tribune. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T13:56+0300

2024-07-11T13:56+0300

2024-07-11T13:56+0300

экономика

россия

саудовская аравия

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Эр-Рияд пригрозил G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию российских активов, сообщает издание La Nouvelle Tribune."Из недавно полученных сведений следует, что Саудовская Аравия оказывает незаметное, но значительное давление на страны "Большой семерки", — говорится в материале издания.Отмечается, что на фоне напряженности в отношениях Москвы и Западного мира Саудовская Аравия выступает в роли посредника, стремясь сохранить баланс между различными международными партнерами.Кроме того, угроза продать европейкие активы может повлиять на финансовые рынки и курс евро. Этот шаг может быть связан либо со стратегической позицией по отношению к Москве, либо с желанием избежать создания прецедента ареста иностранных активов, заметил автор материала.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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саудовская аравия

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россия, саудовская аравия