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Сильный ход: Саудовская Аравия готова отомстить G7 за кражу активов России
Сильный ход: Саудовская Аравия готова отомстить G7 за кражу активов России - 11.07.2024, ПРАЙМ
Сильный ход: Саудовская Аравия готова отомстить G7 за кражу активов России
Эр-Рияд пригрозил G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию российских активов, сообщает издание La Nouvelle Tribune. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T13:56+0300
2024-07-11T13:56+0300
2024-07-11T13:56+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Эр-Рияд пригрозил G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию российских активов, сообщает издание La Nouvelle Tribune."Из недавно полученных сведений следует, что Саудовская Аравия оказывает незаметное, но значительное давление на страны "Большой семерки", — говорится в материале издания.Отмечается, что на фоне напряженности в отношениях Москвы и Западного мира Саудовская Аравия выступает в роли посредника, стремясь сохранить баланс между различными международными партнерами.Кроме того, угроза продать европейкие активы может повлиять на финансовые рынки и курс евро. Этот шаг может быть связан либо со стратегической позицией по отношению к Москве, либо с желанием избежать создания прецедента ареста иностранных активов, заметил автор материала.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, саудовская аравия
Экономика, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Сильный ход: Саудовская Аравия готова отомстить G7 за кражу активов России
La Nouvelle Tribune: Саудовская Аравия пригрозила продать ценные бумаги G7
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
Эр-Рияд пригрозил G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию российских активов, сообщает
издание La Nouvelle Tribune.
"Из недавно полученных сведений следует, что Саудовская Аравия оказывает незаметное, но значительное давление на страны "Большой семерки", — говорится в материале издания.
Отмечается, что на фоне напряженности в отношениях Москвы и Западного мира Саудовская Аравия выступает в роли посредника, стремясь сохранить баланс между различными международными партнерами.
Кроме того, угроза продать европейкие активы может повлиять на финансовые рынки и курс евро. Этот шаг может быть связан либо со стратегической позицией по отношению к Москве, либо с желанием избежать создания прецедента ареста иностранных активов, заметил автор материала.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Эра нефтедоллара закончилась. Саудовская Аравия нанесла последний удар