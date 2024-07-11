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Нидерланды намерены выделить средства на закупку миллиона дронов для Киева
Нидерланды намерены выделить средства на закупку миллиона дронов для Киева - 11.07.2024, ПРАЙМ
Нидерланды намерены выделить средства на закупку миллиона дронов для Киева
Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку одного миллиона беспилотников для Украины, сообщило в среду министерство обороны королевства. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T05:23+0300
2024-07-11T05:23+0300
2024-07-11T05:23+0300
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ГААГА, 10 июл - ПРАЙМ. Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку одного миллиона беспилотников для Украины, сообщило в среду министерство обороны королевства. "Нидерланды выделят 20 миллионов евро в совместный фонд новой коалиции дронов. Это позволит поставить на Украину 1 миллион так называемых ударных дронов с функцией вида от первого лица", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Как отмечается, цель коалиции - предоставить Украине один миллион беспилотников данного типа в этом году, а затем рассмотреть закупку других типов, например, дронов-разведчиков. На данный момент на поставку БПЛА с функцией вида от первого лица Украине зарегистрировались более 265 компаний, в том числе 9 голландских.
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украина, нидерланды, военная помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, военная помощь Украине
Нидерланды намерены выделить средства на закупку миллиона дронов для Киева
МО Нидерландов: страна выделит 20 млн евро на закупку иллиона дронов для Украины
ГААГА, 10 июл - ПРАЙМ. Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку одного миллиона беспилотников для Украины, сообщило в среду министерство обороны королевства.
"Нидерланды выделят 20 миллионов евро в совместный фонд новой коалиции дронов. Это позволит поставить на Украину 1 миллион так называемых ударных дронов с функцией вида от первого лица", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Как отмечается, цель коалиции - предоставить Украине один миллион беспилотников данного типа в этом году, а затем рассмотреть закупку других типов, например, дронов-разведчиков.
На данный момент на поставку БПЛА с функцией вида от первого лица Украине зарегистрировались более 265 компаний, в том числе 9 голландских.
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