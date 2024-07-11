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Валютный рынок России: это продолжается

Валютный рынок России: это продолжается - 11.07.2024, ПРАЙМ

Валютный рынок России: это продолжается

В среду, 10 июля, рубль закрылся в небольшом минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,69%, до 88,39 рубля, евро/рубль на 0,89%, до 95,75 рубля, юань/рубль на... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T08:42+0300

2024-07-11T08:42+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В среду, 10 июля, рубль закрылся в небольшом минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,69%, до 88,39 рубля, евро/рубль на 0,89%, до 95,75 рубля, юань/рубль на 0,25%, до 11,98 рубля. ЦБ России установил официальный курс валют на 11 июля: 87,8551 рубля за доллар и 95,3206 рубля за евро. Рублевые пары по-прежнему сохраняют боковое движение в узком ценовом диапазоне. Участники рынка постепенно адаптируются к новым условиям после введения санкций против Московской биржи в середине июня. При этом Банк России отмечает улучшение ликвидности на внебиржевом межбанковском рынке. Ослабление рубля можно связать с негативной динамикой цен на нефть с 5 июля до 84,03 доллара и сокращением продажи валюты Банком России в июле в рамках бюджетного правила. По итогам среды покупателям удалось восстановить цену на нефть на 0,49%, до 85,37 доллара на фоне сокращения запасов нефти и ослабления доллара. Последний отчет по запасам может свидетельствовать о высоком спросе на нефть и бензин в США в летний сезон, что потенциально способен оказать поддержку ценам на нефть на мировом рынке. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 3,4 миллиона баррелей против уменьшения на 12,2 миллиона баррелей неделей ранее (прогноз был -1,1 млн баррелей). Запасы бензина упали на два миллиона баррелей, что превысило прогнозное значение -1,4 миллиона. Запасы дистиллятов увеличились на 4,9 миллиона баррелей против прогноза роста на 0,2 миллиона баррелей. ОПЕК сохранила свой прогноз роста мирового спроса на нефть. Ожидается, что в текущем году спрос вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки до 104,46 миллиона б/с, а в 2025 году на 1,85 миллиона б/с до 106,31 миллиона б/с. В четверг, 11 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит 85,72 доллара. Покупатели удержали уровень 84,40 доллара. Теперь им нужно неспешно вернуться к 87,70 доллара, сохранив силы. Они позволят им потом пройти сопротивление и достигнуть уровня 90 за баррель. По рублю ничего не меняю. От пары доллар/рубль пока ожидаю бокового движения под уровнем 90 рублей (точка баланса). С ростом цен на нефть и приближением пика налоговых выплат рубль будет получать поддержку от экспортеров. Это позволит ему оставаться стабильным на уровне 90 рублей. Российский рынок акций открылся снижение, сохранив нисходящую динамику на протяжении всего дня. Индекс Мосбиржи упал на 2,56%, до 2975,75 п., индекс РТС на 2,40%, до 1067,01 п. Индекс IMOEX закрылся ниже психологического уровня 3000 п. Индекс может еще отскочить, но технический анализ указывает на падение до 2785 п. Розничные инвесторы пугливые, поэтому, спасая свои деньги и закрывая длинные позиции, еще сильнее обвалят рынок.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, валютный рынок, биржа