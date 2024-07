https://1prime.ru/20240711/zvonki-850016760.html

Kaspersky разрешил автоматически блокировать звонки с неизвестных номеров

Kaspersky разрешил автоматически блокировать звонки с неизвестных номеров

мошенничество

лаборатория касперского

звонки

android

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" обновила премиум-версию своего приложения Kaspersky Who Calls, теперь пользователи устройств на Android могут настроить автоматическую блокировку входящих звонков от абонентов, которых нет в списке контактов, а также со скрытых номеров, рассказали РИА Новости в компании. "Лаборатория Касперского" обновила премиум-версию решения Kaspersky Who Calls для Android. Теперь пользователи приложения могут настроить автоматическую блокировку входящих звонков от абонентов, которых нет в списке контактов, а также со скрытых номеров. Эта функция может быть полезна в том числе для защиты детей и людей старшего возраста от телефонного мошенничества и спама", - сообщили там. В приложении можно настроить блокировку нежелательных звонков - всего спама или отдельных категорий, к которым теперь добавилась "Не из моих контактов". "Пользователи могут настроить автоматическую блокировку или получать уведомления о репутации и категории входящих звонков с неизвестных номеров прямо во время вызова", - уточнили в компании, добавив, что функция реализована по многочисленным просьбам пользователей. Новая опция доступна в платной версии Kaspersky Who Calls начиная с версии 1.56.0.58. В "Лаборатории Касперского" отметили, что эти обновления стали "особенно актуальны на фоне роста объема и усложнения схем телефонного мошенничества". "По данным Kaspersky Who Calls, в первом полугодии 2024 года доля российских пользователей, которые столкнулись с потенциальными злоумышленниками, выросла на 20 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила почти 57%. Различные спам-звонки в январе-июне 2024 года получали почти 95%", - привели данные в компании.

