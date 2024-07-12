https://1prime.ru/20240712/raketa-850061138.html

Ракета Маска Falcon 9 потерпела аварию при выводе на орбиту спутников

Ракета Маска Falcon 9 потерпела аварию при выводе на орбиту спутников - 12.07.2024, ПРАЙМ

Ракета Маска Falcon 9 потерпела аварию при выводе на орбиту спутников

Сбой в работе двигателя привел к первой за семь лет аварии во время пуска ракет типа Falcon 9, говорится в сообщении компании SpaceХ. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T16:41+0300

2024-07-12T16:41+0300

2024-07-12T16:41+0300

происшествия

falcon 9

илон маск

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ВАШИНГТОН, 12 июл – ПРАЙМ. Сбой в работе двигателя привел к первой за семь лет аварии во время пуска ракет типа Falcon 9, говорится в сообщении компании SpaceХ. "В результате спутники Starlink оказались на орбите ниже расчетной. SpaceX пока установил связь с пятью из них и пытается поднять их орбиту при помощи их собственных ионных двигателей", — сообщила компания в социальной сети Х. По информации SpaceX, запуск очередной партии спутников интернет-доступа Starlink не был успешным из-за неполадок в двигателе второй ступени.Илон Маск предположил, что попытка избежать столкновения с космическим мусором не сработает, и спутники могут сгореть в атмосфере. СМИ утверждают, что это первый сбой в работе ракеты-носителя Falcon 9 за более чем семь лет.

https://1prime.ru/20240513/starlink-848094667.html

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falcon 9, илон маск