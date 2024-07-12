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Ракета Маска Falcon 9 потерпела аварию при выводе на орбиту спутников - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Ракета Маска Falcon 9 потерпела аварию при выводе на орбиту спутников
Ракета Маска Falcon 9 потерпела аварию при выводе на орбиту спутников - 12.07.2024, ПРАЙМ
Ракета Маска Falcon 9 потерпела аварию при выводе на орбиту спутников
Сбой в работе двигателя привел к первой за семь лет аварии во время пуска ракет типа Falcon 9, говорится в сообщении компании SpaceХ. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:41+0300
2024-07-12T16:41+0300
происшествия
falcon 9
илон маск
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ВАШИНГТОН, 12 июл – ПРАЙМ. Сбой в работе двигателя привел к первой за семь лет аварии во время пуска ракет типа Falcon 9, говорится в сообщении компании SpaceХ. "В результате спутники Starlink оказались на орбите ниже расчетной. SpaceX пока установил связь с пятью из них и пытается поднять их орбиту при помощи их собственных ионных двигателей", — сообщила компания в социальной сети Х. По информации SpaceX, запуск очередной партии спутников интернет-доступа Starlink не был успешным из-за неполадок в двигателе второй ступени.Илон Маск предположил, что попытка избежать столкновения с космическим мусором не сработает, и спутники могут сгореть в атмосфере. СМИ утверждают, что это первый сбой в работе ракеты-носителя Falcon 9 за более чем семь лет.
https://1prime.ru/20240513/starlink-848094667.html
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falcon 9, илон маск
Происшествия, Falcon 9, Илон Маск
16:41 12.07.2024
 
Ракета Маска Falcon 9 потерпела аварию при выводе на орбиту спутников

Ракета Маска Falcon 9 потерпела редкую аварию при выводе на орбиту Starlink

© NASA | Перейти в медиабанкСтарт Falcon 9
Старт Falcon 9
© NASA
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ВАШИНГТОН, 12 июл – ПРАЙМ. Сбой в работе двигателя привел к первой за семь лет аварии во время пуска ракет типа Falcon 9, говорится в сообщении компании SpaceХ.
"В результате спутники Starlink оказались на орбите ниже расчетной. SpaceX пока установил связь с пятью из них и пытается поднять их орбиту при помощи их собственных ионных двигателей", — сообщила компания в социальной сети Х.
По информации SpaceX, запуск очередной партии спутников интернет-доступа Starlink не был успешным из-за неполадок в двигателе второй ступени.
Илон Маск предположил, что попытка избежать столкновения с космическим мусором не сработает, и спутники могут сгореть в атмосфере. СМИ утверждают, что это первый сбой в работе ракеты-носителя Falcon 9 за более чем семь лет.
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