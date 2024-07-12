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Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине
Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине - 12.07.2024, ПРАЙМ
Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине
Власти Австралии анонсировали самый крупный единый пакет военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. Об этом сообщили в Министерстве обороны... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T06:44+0300
2024-07-12T06:44+0300
2024-07-12T06:44+0300
вооружения
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военная помощь украине
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ДЖАКАРТА, 12 июл - ПРАЙМ. Власти Австралии анонсировали самый крупный единый пакет военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. Об этом сообщили в Министерстве обороны государства."Правительство (премьера Энтони) Альбанезе продолжает оказывать неизменную поддержку Украине, объявляя о крупнейшем австралийском едином пакете военной помощи на сумму почти 250 миллионов долларов", - следует из пресс-релиза, размещенного на сайте главы ведомства. Кроме того, в сообщении говорится о том, что вышеупомянутый транш включает в себя ракеты ПВО, оружие класса "воздух-земля", боеприпасы, противотанковое оружие, а также партию обуви.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/20240712/nato-850031789.html
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украина, австралия, военная помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, АВСТРАЛИЯ, военная помощь Украине
Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине
Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Киеву на 250 млн долларов
ДЖАКАРТА, 12 июл - ПРАЙМ. Власти Австралии анонсировали самый крупный единый пакет военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. Об этом сообщили в Министерстве обороны государства.
"Правительство (премьера Энтони) Альбанезе продолжает оказывать неизменную поддержку Украине, объявляя о крупнейшем австралийском едином пакете военной помощи на сумму почти 250 миллионов долларов", - следует из пресс-релиза, размещенного на сайте главы ведомства.
Кроме того, в сообщении говорится о том, что вышеупомянутый транш включает в себя ракеты ПВО, оружие класса "воздух-земля", боеприпасы, противотанковое оружие, а также партию обуви.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Страны НАТО договорились о помощи Украине в 2025 году