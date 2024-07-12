https://1prime.ru/20240712/voennaya-pomosch-ukraine-850032675.html

Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине - 12.07.2024, ПРАЙМ

Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Власти Австралии анонсировали самый крупный единый пакет военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. Об этом сообщили в Министерстве обороны... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T06:44+0300

2024-07-12T06:44+0300

2024-07-12T06:44+0300

вооружения

украина

австралия

военная помощь украине

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ДЖАКАРТА, 12 июл - ПРАЙМ. Власти Австралии анонсировали самый крупный единый пакет военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. Об этом сообщили в Министерстве обороны государства."Правительство (премьера Энтони) Альбанезе продолжает оказывать неизменную поддержку Украине, объявляя о крупнейшем австралийском едином пакете военной помощи на сумму почти 250 миллионов долларов", - следует из пресс-релиза, размещенного на сайте главы ведомства. Кроме того, в сообщении говорится о том, что вышеупомянутый транш включает в себя ракеты ПВО, оружие класса "воздух-земля", боеприпасы, противотанковое оружие, а также партию обуви.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

https://1prime.ru/20240712/nato-850031789.html

украина

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украина, австралия, военная помощь украине