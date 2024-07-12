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Стремления НАТО доминировать в сфере ЯО обречены, заявил Рябков - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Стремления НАТО доминировать в сфере ЯО обречены, заявил Рябков
Стремления НАТО доминировать в сфере ЯО обречены, заявил Рябков - 12.07.2024, ПРАЙМ
Стремления НАТО доминировать в сфере ЯО обречены, заявил Рябков
НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, но это обречено, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T15:21+0300
2024-07-12T15:21+0300
политика
сша
ядерное оружие
сергей рябков
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, но это обречено, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Несдержанность в области ядерного сдерживания – это то, что очень характерно для Североатлантического альянса", — заявил Рябков в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что альянс стремится к ядерному доминированию, что в свою очередь обречено на провал, как и претензии на глобальное доминирование.В итоговом заявлении после саммита НАТО в Вашингтоне говорилось, что альянс предпримет шаги для обеспечения эффективности и безопасности миссии по ядерному сдерживанию. Было отмечено, что НАТО подтверждает необходимость обеспечения максимально широкого участия союзников в механизмах распределения ядерного бремени.
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сша, ядерное оружие, сергей рябков
Политика, США, ядерное оружие, Сергей Рябков
15:21 12.07.2024
 
Стремления НАТО доминировать в сфере ЯО обречены, заявил Рябков

МИД РФ: НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, но это обречено

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, но это обречено, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Несдержанность в области ядерного сдерживания – это то, что очень характерно для Североатлантического альянса", — заявил Рябков в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что альянс стремится к ядерному доминированию, что в свою очередь обречено на провал, как и претензии на глобальное доминирование.
В итоговом заявлении после саммита НАТО в Вашингтоне говорилось, что альянс предпримет шаги для обеспечения эффективности и безопасности миссии по ядерному сдерживанию. Было отмечено, что НАТО подтверждает необходимость обеспечения максимально широкого участия союзников в механизмах распределения ядерного бремени.
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ПолитикаСШАядерное оружиеСергей Рябков
 
 
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