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Россия нашла тех, кто приложит руку к созданию противовеса SWIFT

Россия нашла тех, кто приложит руку к созданию противовеса SWIFT - 13.07.2024, ПРАЙМ

Россия нашла тех, кто приложит руку к созданию противовеса SWIFT

С начала специальной военной операции (СВО), когда многие российские банки были отключены от всемирной системы межбанковских телекоммуникаций SWIFT, ряд крупных | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T08:00+0300

2024-07-13T08:00+0300

2024-07-13T08:00+0300

мнения аналитиков

платежные системы

мир

индия

россия

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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. С начала специальной военной операции (СВО), когда многие российские банки были отключены от всемирной системы межбанковских телекоммуникаций SWIFT, ряд крупных игроков начал активно развивать собственные национальные платежные системы, стремясь интегрировать их в глобальную экономику и подключая к другим зарубежным платежным системам. Тренд на дедолларизацию международной торговли, который активно проявляется между развивающимися экономиками, ускорил переход на расчеты отдельных стран в национальных валютах, что требует новых инструментов расчетов за экспортно-импортные поставки, в том числе тех, которые работают в цифровой форме.Отличным примером стал Китай, который в 2015 году запустил трансграничную межбанковскую платежную систему (CIPS). С 2014-го Россия использует собственную систему передачи финансовых сообщений (CFPS), а Индия с 2016-го – единый платежный интерфейс (UPI). Помимо желания наладить автономные национальные системы расчетов и платежей, создание таких систем связано со стремлением усилить позиции своих национальных валют на мировых финансовых рынках.Среди других систем индийская UPI имеет определенные преимущества, поскольку она является цифровой публичной инфраструктурой, где предусмотрен простейший порядок расчетов (по QR-коду), и поэтому используется в стране повсеместно при совершении даже самых мелких покупок. Данная система интегрирует в себе 300 банков, а финансовые транзакции осуществляются через мобильные приложения (типа Google Pay), что обеспечивает высокую мобильность операций и рост востребованности системы. Помимо расчетов, этот интерфейс позволяет быстро перевести деньги с одного банковского счета на другой, упрощая транзакции не только между лицами, но и компаниями. В 2023 году количество транзакций, осуществленных при помощи UPI, превысило 100 миллиардов, а их оборот составил 2 триллиона евро. Кроме того, Индия развивает глобальную систему платежей картами RuPay, делая их взаимозаменяемыми с картами других стран (как это, например, уже было реализовано совместно с ОАЭ). Это значительно увеличивает транзакции между странами и по каналам электронной коммерции. Отметим, что туристы из Индии уже могут во многих странах использовать интерфейсы UPI для расчетов за покупки. Индия заключила специальные меморандумы с 13 странами, желающими внедрить UPI.Таким образом, Индия (как, впрочем, это активно делает и Китай) усиливает свое глобальное влияние в виде мощной собственной платежной системы, являясь все более серьезным противовесом SWIFT, но и не отказываясь от него. В сфере карточных расчетов индийские карты RuPay вступают в не менее жесткую конкуренцию с известными Visa и Mastercard.С 2022 года, когда российско-индийский товарооборот начал резко расти, а Россия оказалась отключенной от SWIFT, резко возросла необходимость альтернативного инструментария расчетов, и на первых порах индийские импортеры оплачивали, например, российскую нефть либо в дирхамах (если поставка шла через дубайских трейдеров), либо в рупиях (в случае прямых поставок). В этих условиях России было необходимо начать интегрироваться с платежными механизмами своих зарубежных партнеров среди дружественных стран, снижая традиционную зависимость от доллара.Сейчас Россия и Индия активно обсуждают организацию взаимодействия собственных национальных платежных систем, что, в частности, сделает возможным взаимное принятие российских карт "МИР" и индийских RuPay. При этом следует отметить, что это взаимодействие не направлено на ликвидацию перекосов во взаимной торговле, как это было в результате накопленного большого остатка индийских рупий на специальных счетах "востро" вследствие значительного превышения российского экспорта в Индию над его импортом. Теперь проблема решена, поскольку российским организациям, помимо оплаты импорта из Индии, разрешено инвестировать эти рупии в широкий спектр направлений, сфер и отраслей.Скорее, интеграция платежных систем необходима ввиду резкого роста российско-индийской торговли (Россия стала вторым по значимости импортером для Индии, после Китая, уже обогнав США), и эту торговлю необходимо упорядочивать, настраивать и обеспечивать эффективными платежно-расчетными механизмами.Фактически, с интеграцией российской и индийской платежной систем будет сформирована надежная альтернатива SWIFT, что положит начало конца ее глобального доминирования. Формирование таких двусторонних механизмов будет идти быстрее в случае введения цифровых валют центральных банков, поскольку это серьезно упростит совместимость разных национальных платежных систем. На данном этапе нет серьезных технических препятствий. Необходима лишь политическая воля и готовность таких стран, как Индия, оставаться в стороне от санкционной риторики стран Запада.Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.

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Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

мнения аналитиков, платежные системы, мир, индия, россия